Металлурги льют как надо

ММК первым из российских металлургических компаний отчитался о производстве за первое полугодие, которое выросло на 7,5%, до 6,5 млн тонн. Аналогичной динамики аналитики ждут от других крупных компаний отрасли, которым во втором квартале благоприятствует высокий спрос на внутреннем рынке и ослабление рубля. Аналитики надеются на возвращение к выплатам дивидендов, хотя некоторые из них отмечают, что производственные показатели только восстановились до среднего уровня 2019–2020 годов и пока неизвестно, насколько сильно выросли издержки компаний на фоне санкций.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Металлургические компании начали публиковать производственные результаты за первое полугодие, которые, как ожидают аналитики, будут значительно сильнее, чем год назад, и позволят надеяться на возвращение дивидендных выплат хотя бы в некоторых компаниях отрасли. Первым отчитался ММК Виктора Рашникова: компания, которая исторически ориентировалась на внутренний рынок, по итогам первого полугодия увеличила производство стали на 7,5%, до 6,5 млн тонн, за счет роста спроса внутри страны во втором квартале. За квартал производство стали выросло на 13% к первому кварталу, до 3,5 млн тонн. Продажи в первом полугодии выросли на 11,1%, до 5,8 млн тонн.

Рынок ждет хороших результатов и от других компаний благодаря высокой загрузке производства и слабому рублю.

По данным Metals & Mining Intelligence (MMI), в июне загрузка достигала 90%, что объясняется хорошей конъюнктурой на внутреннем рынке проката. На экспортных рынках чугуна, полуфабрикатов и готовой продукции наблюдается ухудшение ситуации, пишет агентство в своем отчете. Так, рост цен на слябы наблюдается в Азии, тогда как на других основных рынках сбыта (Турция, Европа) спрос низкий. Снижаются цены и на квадратную заготовку из-за ослабления турецкого рынка. По данным MMI, заготовка за месяц подешевела на 9%, до $470 за тонну на базисе FOB Черное море. На рынках плоского проката цены продолжают снижаться: горячекатаный рулон на FOB Черное море подешевел на 2%, до $550 за тонну.

По оценкам аналитиков Telegram-канала «Мои инвестиции», отгрузки горячекатаного проката российским потребителям по итогам второго квартала могут вырасти на 15–20% в годовом выражении. В первом квартале рост составлял 11%.

Металлурги не публикуют финансовую отчетность с конца 2021 года, однако ожидается, что ее публикация возобновится в августе. Аналитики Telegram-канала «Мои инвестиции» считают, что ММК, НЛМК и «Северсталь» покажут сильные цифры. «Мы также считаем, что металлурги могут вернуться к обсуждению дивидендов уже за первое полугодие 2023 года, учитывая благоприятную ситуацию на рынке. По нашим оценкам, потенциальные выплаты "Северстали", ММК и НЛМК могут составить порядка 5–6% дивидендной доходности»,— полагают они. Инвестбанк «Синара» считает вероятной выплату дивидендов от ММК по итогам 2023 года.

Александр Шевелев, гендиректор «Северстали», о выплате дивидендов, 19 июня: «Когда мы почувствуем стабильность на каком-то значимом отрезке времени, думаю, мы вернемся к выплатам».

Динамика по производству и продажам выглядит достаточно сильно, принимая во внимание низкую базу второго квартала 2022 года и традиционно более низкую активность в стальном секторе в зимний период, если сравнивать показатели с первым кварталом этого года, говорит Борис Красноженов из Альфа-банка. Фактически российские компании вернулись к нормализованному уровню производства 2019–2020 годов. На протяжении двух-трех месяцев на российском рынке стального проката положение относительно стабильное, отмечает аналитик.

При этом цены на российском рынке в долларовом эквиваленте упали до самого низкого уровня с конца 2020 года, а уровень затрат сложно оценить, так как отчетность долгое время не раскрывалась, отмечает Борис Красноженов. «По нашей оценке, себестоимость производства горячекатаного проката крупнейших российских производителей составляет около $300–400 за тонну в зависимости от уровня вертикальной интеграции, а рентабельность на уровне EBITDA составляет 20–30%, что сопоставимо с показателями 2018–2020 годов в текущем периметре компаний»,— заключает аналитик.

Евгений Зайнуллин