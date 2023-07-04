Как балки в колесе

Металлургические компании пытаются увеличить использование металлоконструкций в строительстве в РФ на фоне снижения возможностей экспорта. Evraz в этом году ждет удвоения выручки в этом сегменте до 8 млрд руб., а «Северсталь» расширяет производственные мощности. Аналитики видят перспективы роста спроса на металлоконструкции в промышленном строительстве, однако девелоперы с сомнением относятся к их перспективам в строительстве жилья.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Шапошников, Коммерсантъ Фото: Василий Шапошников, Коммерсантъ

Evraz планирует в 2023 году удвоить выручку от сегмента строительства из металлоконструкций — до 8,5 млрд руб., следует из презентации «Evraz Steel: планы-2023». В контур стального строительства входят компании Evraz Steel Building, Evraz Steel Box и инжиниринговый портал Evraz Steel Engineering. В 2022 году Evraz Steel Building отгрузила 21,8 тыс. тонн металлоконструкций, в том числе на АЭС «Росатома» в Египте. В этом году планируется поставить 40 тыс. тонн металлоконструкций, в том числе для нужд «Норникеля» и «Газпрома». По оценке вице-президента Evraz по продажам и развитию бизнеса Сергея Синцова, к 2026 году емкость российского рынка балки составит 1,3 млн тонн по сравнению с 1 млн тонн по итогам 2021 года. Общее производство Evraz составляет 12,8 млн тонн.

Российские металлурги заинтересованы в увеличении потребления на внутреннем рынке, куда исторически поставлялось только 40 млн тонн в год из производимых 70 млн тонн стали, тогда как остальной объем уходил на экспорт. Санкции и дорогая логистика существенно ухудшили экспортные возможности российских компаний. По данным «Infoline-Аналитики», в 2023 году спрос на металлоконструкции растет и приближается к уровню 2021 года (2,3 млн тонн) после снижения до 2 млн тонн в прошлом году.

«Северсталь» планирует увеличивать как производство металлоконструкций, так и сферы их применения, сообщил “Ъ” директор по работе с энергетическими компаниями и инфраструктурными проектами «Северстали» Дмитрий Горошков. Компания начала модернизацию на орловском заводе «Северсталь Стальные решения» для роста мощностей в три раза, до 48 тыс. тонн в год. Инвестиции до 2025 года составят 3 млрд руб. «Ассортимент продукции пополнится крупногабаритными тяжеловесными металлоконструкциями для уникальных зданий и сооружений. При этом мы уже увеличиваем поставки на крупнейшие нефтегазовые инфраструктурные проекты»,— заявили в компании. Новый вектор также связан с внедрением стального каркаса в строительство многоэтажных жилых домов.

Сейчас стальные конструкции применяются в девелопменте ограниченно, говорит директор департамента сметного ценообразования ГК «Гранель» Елена Миронова. Обычно они используются при строительстве складов, промышленных и небольших административных объектов, спортивных комплексов, крупных паркингов. «Недостаточная огнестойкость — одна из основных причин, которая не позволяет динамично наращивать внедрение металлоконструкций в высотном строительстве. Нанесение же на поверхности специальных средств приводит к существенному повышению себестоимости работ»,— отмечает она. Внедрение металлических конструкций может активно расширяться в промышленном строительстве, в остальных сегментах потенциал роста ограничен, считает госпожа Миронова.

Использование металлоконструкций позволяет сократить время строительства, отмечает председатель совета директоров ГК «Ферро-Строй» (выступает партнером Evraz по строительству) Григорий Ваулин. «Каких-либо преград к увеличению стального строительства мы не видим. Иногда мы слышим возражения, связанные с вопросами пожарной безопасности, но есть много отработанных вариантов огнезащиты. Если мы говорим про офис или квартиру с отделкой, то тот же гипсокартон является и огнезащитой, и элементом отделки,— отмечает он.— В строительной отрасли привыкли к определенным технологиям и способам строительства, но это не значит, что изменений не будет».

Evraz уже довольно давно продвигает использование металлоконструкций в строительстве, говорит Сергей Гришунин из НРА. Такие объекты быстрее возводятся, более экологичны и в некоторых случаях дешевле традиционных железобетонных. «Единственным препятствием являются устаревшие строительные нормативы, которые не учитывают современное состояние металлургической отрасли и прочностные характеристики современных объектов»,— отмечает эксперт. По его оценке, к 2030 году потребление металлоконструкций в РФ может достичь 10 млн тонн.

Евгений Зайнуллин, Дарья Андрианова