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Коммерсантъ FM
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Индия вошла в топ-5 стран мира по продажам iPhone

По итогам второго квартала Индия вошла в первую пятерку стран по продажам iPhone. Об этом сообщает телеканал CNBC со ссылкой на данные исследовательской компании Counterpoint Research. На Индию пришлось 4% всех мировых продаж iPhone, она потеснила с пятого места Германию и располагается теперь вслед за Великобританией, Японией, Китаем и США (первое место).

Продажи смартфонов от Apple в Индии во втором квартале выросли на 50% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Благодаря этому доля iPhone на индийском рынке смартфонов выросла во втором квартале до 5,1%, годом ранее доля составляла 3,4%. Рост популярности iPhone в Индии, а также перенос части производства этих смартфонов из Китая в Индию побудили Apple в апреле открыть в этой стране первые физические магазины — в Нью-Дели и Мумбае.

Аналитики Counterpoint Research отмечают, что во втором квартале во всем мире продажи смартфонов выросли только в премиальном сегменте (оптовые цены от $600), к которому относятся и iPhone. Индия стала частью этого тренда по «премиализации» рынка смартфонов благодаря росту продаж продукции Apple.

Евгений Хвостик

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