К полицейскому пришли за имуществом

Генеральная прокуратура добивается обращения в доход государства имущества ростовского полицейского. По данным ведомства, бывший начальник отделения УМВД России по Ростову-на-Дону Николай Щитов покупал за деньги, законность происхождения которых не подтверждена, дорогостоящую недвижимость и транспорт, которые затем оформлял на родственников. Общая стоимость объектов, вызвавших интерес со стороны прокуратуры, превышает 130 млн руб. Сам офицер находится в СИЗО по делу о преступном сообществе полицейских, бравших взятки с торговцев на рынках Ростова-на-Дону.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Стоимость сомнительного имущества полицейского превышает 130 млн руб.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Стоимость сомнительного имущества полицейского превышает 130 млн руб.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В Гуковский городской суд Ростовской области направлен иск Генеральной прокуратуры РФ об обращении в доход государства имущества бывшего начальника отделения по борьбе с экономическими преступлениями отдела полиции УМВД России по Ростову-на-Дону Николая Щитова. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По оценке Генпрокуратуры, в период прохождения службы подполковник полиции приобрел активы стоимостью почти 134 млн руб. «за счет доходов, законность происхождения которых не подтверждена». В числе прочего Николай Щитов купил шесть объектов недвижимости, три автомобиля, а также скопил деньги в наличном и безналичном виде.

«При этом Щитов оформлял право собственности на указанные объекты на своих родственников и близких, чтобы скрыть реальное имущественное положение»,— отмечается в сообщении.

Николай Щитов является фигурантом уголовного дела о создании в Ростове-на-Дону преступного сообщества полицейских, бравших взятки с торговцев на рынках. Он и другие подозреваемые были задержаны и отправлены в СИЗО в апреле. В мае Ессентукский городской суд продлил ему арест до 10 сентября.

Всего в деле более 20 подозреваемых: бывшие и действующие сотрудники ГУ МВД России по Ростовской области, а также жители региона. В зависимости от роли каждого из них обвиняют в организации преступного сообщества и участии в нем и получении взяток (ч. 1, ч. 2, ч. 3 ст. 210; ч. 6 ст. 290 УК РФ).

В числе задержанных — высокопоставленные полицейские. Помимо Николая Щитова арестованы предполагаемый организатор коррупционной схемы бывший заместитель начальника полиции по охране общественного порядка УМВД России по Ростову-на-Дону полковник Дмитрий Рыбалко, начальник ростовского отдела полиции №8 полковник Алексей Абакумов и начальник отдела экономической безопасности и противодействия коррупции ростовского отдела полиции №4 подполковник полиции Сергей Черкасов.

По версии следствия, преступное сообщество полицейских действовало в Ростове-на-Дону с июля 2015 года до задержания подозреваемых. Как указано в материалах дела, участники организации получали взятки за непривлечение к административной и иной ответственности лиц, занимающихся торговлей в сфере потребительского рынка.

Минимальная сумма, которую платили предприниматели, составляла от 3 тыс. до 50 тыс. руб. в месяц в зависимости от количества принадлежащих им торговых помещений.

Предполагается, что общая сумма полученных взяток составила 25 млн руб.

Раскрытием схемы занимались следователи СКР совместно с сотрудниками ФСБ России и Главного управления собственной безопасности МВД России. На начальном этапе на рабочих местах и в домах фигурантов было проведено 85 обысков. Как сообщали в МВД, у подозреваемых были изъяты «денежные средства в особо крупном размере, предметы и документы, имеющие доказательственное значение».

Кристина Федичкина