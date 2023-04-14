Ростовских полицейских кормил рынок, а теперь — СИЗО

В Кавминводах по ходатайству СКР арестованы два десятка бывших и действующих сотрудников ГУ МВД России по Ростовской области, а также жителей региона. Среди них — бывший заместитель начальника полиции по охране общественного порядка УМВД России по Ростову-на-Дону полковник Дмитрий Рыбалко, которому следствие отводит роль лидера преступной организации. Один из подозреваемых объявлен в розыск.

Ессентукский городской суд избрал меры пресечения сотрудникам ГУ МВД России и жителям Ростовской области, подозреваемым в организации преступного сообщества и участии в нем, а также в получении взяток (ч. 1, ч. 2, ч. 3 ст. 210; ч. 6 ст. 290 УК РФ). Всего судом было рассмотрено 24 ходатайства ГСУ СКР по Северо-Кавказскому федеральному округу, 23 человека отправлены в СИЗО, один заключен под домашний арест.

Среди арестованных — предполагаемый организатор коррупционной схемы, бывший заместитель начальника полиции по охране общественного порядка УМВД России по Ростову-на-Дону, полковник Дмитрий Рыбалко. Кроме него два месяца в СИЗО проведут начальник ростовского отдела полиции №8, полковник Алексей Абакумов, начальник отдела экономической безопасности и противодействия коррупции этого же отдела, подполковник Николай Щитов и начальник отдела экономической безопасности и противодействия коррупции ростовского отдела полиции №4, подполковник полиции Сергей Черкасов. Как стало известно «Ъ», один из подозреваемых — бывший участковый отдела №8 Сарибек Назаретян — объявлен в розыск.

По версии следствия, преступное сообщество полицейских действовало в Ростове-на-Дону с июля 2015 года по настоящее время. Как указано в материалах дела, участники организации получали взятки за непривлечение к административной и иной ответственности лиц, занимающихся торговлей в сфере потребительского рынка.

Минимальная сумма, которую платили предприниматели, составляла от 3 тыс. руб. до 50 тыс. руб. в месяц в зависимости от количества принадлежащих им торговых помещений. Предполагается, что общая сумма полученных взяток составила 25 млн руб.

Обстоятельства преступлений были установлены следователями СКР совместно с сотрудниками ФСБ России и Главного управления собственной безопасности МВД России.

На начальном этапе было проведено 85 обысков на рабочих местах, а также по местам жительства и регистрации фигурантов. «Изъяты денежные средства в особо крупном размере, предметы и документы, имеющие доказательственное значение»,— отмечала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Кристина Федичкина, Ростов-на-Дону