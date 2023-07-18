Военные контракты прошли переоценку

Координационный совет по вопросам обеспечения вооруженных сил (ВС) планирует принять меры для сокращения дебиторской задолженности предприятий ОПК, перераспределить загрузку между ними, а также дополнительно помочь с обеспечением кадрами. Также на сегодняшнем заседании совета шла речь об итогах проверки обоснованности цен контрактов на военные поставки — по результатам контрольных мероприятий они снижены в общей сложности на 10 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Председатель правительства России Михаил Мишустин

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Председатель правительства России Михаил Мишустин

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Сегодня на заседании координационного совета по вопросам обеспечения ВС премьер-министр Михаил Мишустин обрисовал текущую ситуацию в оборонно-промышленном комплексе в части обеспечения нужд военной операции РФ на Украине. По его словам, за время работы совета (создан в октябре 2022 года) существенно расширен объем выпуска необходимой для ВС продукции: налажено производство востребованных видов вооружения, идет насыщение компонентной базы в микроэлектронике, завершается корректировка технологических цепочек для непрерывности поставок и готовятся планы по их наращиванию. Например, как сообщил премьер, в пять раз планируется увеличить поставки для Минобороны истребителей пятого поколения.

Проблемой остается дебиторская задолженность предприятий ОПК. Премьер сообщил, что применяются меры для ее снижения, не уточнив, впрочем, какие именно. Уже подведены итоги казначейских проверок использования бюджетных средств на финансирование нужд военной операции — такие контрольные мероприятия были анонсированы в начале года (см. «Ъ» от 18 января) в рамках возвращения к обычному режиму проверок главных распорядителей бюджетных средств после снятия действовавшего в 2022 году моратория.

Проверка обоснованности госконтрактов привела, по словам Михаила Мишустина, к снижению их цены в общей сложности на 10 млрд руб.

Говорили на совещании и о необходимости завершить перераспределение загрузки между организациями ОПК, увеличить их производственные мощности. Было также высказано намерение помочь им с кадрами — с техническим персоналом и с профильными специалистами. Отметим, на дефицит кадров в ОПК власти обращали внимание еще в марте — в частности, президент отмечал, что это мешает выполнять оборонзаказ.

Однако это проблема не только «оборонки», но и промышленного сектора в целом (например, в обрабатывающей промышленности нехватка оценивается в 660 тыс. человек). В такой ситуации не исключено, что дополнительное «насыщение» кадрами оборонных предприятий, где, как ранее отмечал первый заместитель главы Минпромторга Василий Осьмаков, зарплаты выше, может усугубить сложности с персоналом в гражданской части промышленности.

Евгения Крючкова