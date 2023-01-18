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Коммерсантъ FM
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Военная операция не все спишет

Казначейство и Минфин изучают цены в госконтрактах для нужд армии

Премьер-министр Михаил Мишустин на заседании координационного совета по вопросам обеспечения вооруженных сил (ВС) сообщил, что до конца января будут готовы первые результаты проверки военных госконтрактов — на предмет обоснованности ценообразования на товары и услуги для снабжения армии. Пока же власти подводят предварительные итоги выполнения целевых заданий на поставки техники, обмундирования и вооружения — недостающие материально-технические средства должны быть направлены в ВС до февраля.

Михаил Мишустин

Михаил Мишустин

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Михаил Мишустин

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Для контроля ценообразования на товары и услуги для снабжения вооруженных сил, как сообщил сегодня на заседании координационного совета по вопросам их обеспечения премьер-министр Михаил Мишустин, Федеральное казначейство совместно с Минфином проводит проверку финансово-экономической обоснованности госконтрактов. По его словам, первые результаты контрольных мероприятий должны быть готовы до конца месяца.

Эта работа ведется, следовало из слов премьера, в рамках возвращения к обычному режиму проверок главных распорядителей бюджетных средств в рамках внутреннего государственного финансового контроля. Как пояснил Михаил Мишустин, в этом году правительство не стало распространять на Федеральное казначейство ограничения на контрольно-надзорную деятельность в финансово-бюджетной сфере. Поясним, в 2022 году был введен мораторий на проверки казначейством госзаказчиков и главных распорядителей бюджетных средств — за исключением случаев, когда контрольные мероприятия проводятся по поручению президента, правительства, требованиям генпрокурора, ФСБ или МВД.

Пока же в Белом доме подводят предварительные итоги реализации сформированных в прошлом году целевых заданий на поставки техники, материальных средств и вооружений для армии. Напомним, ранее подчеркивалось, что для каждого пункта номенклатуры поставок утверждается свой план-график, с которым должны быть ознакомлены производители и поставщики и который может охватывать всю цепочку производства, обеспечение сырьем и комплектующими.

Данные о закупках больше не поддерживают ни конкуренцию, ни прозрачность

По словам Михаила Мишустина, «практически полностью» реализованы планы по производству военной авиационной и автомобильной техники, ракетно-артиллерийского и бронетанкового вооружения, средств бронезащиты и всесезонного полевого обмундирования для снабжения войск. Недостающие материально-технические средства — их премьер перечислять не стал — должны быть направлены в войска до февраля. Для этого, обратился к членам совета премьер, необходимо оперативно принять «соответствующие управленческие решения» и лично «контролировать исполнительскую дисциплину на всех уровнях производственной кооперации».

Евгения Крючкова

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