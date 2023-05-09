Ракетное вооружение подточили немецким станком

Как стало известно “Ъ”, наличие в оборудовании, поставленном Корпорации тактического ракетного вооружения (КТРВ), немецких деталей стало поводом для уголовного преследования и ареста Андрея Сахарова — гендиректора российского подразделения крупной международной компании Chiron Group — «Широн Рус». Защита предпринимателя, которого обвиняют также в необоснованном завышении цен на продукцию, утверждает, что он действовал в рамках закона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

По данным источников “Ъ”, следователи ГСУ СКР по Московской области готовятся предъявить Андрею Сахарову обвинение в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) в окончательной редакции и предоставить фигуранту и его защите материалы уголовного дела для ознакомления.

Расследование хищений средств расположенной в подмосковном Королеве КТРВ было начато еще в ноябре 2021 года. В основу уголовного дела легли данные проверки, проведенной Генпрокуратурой, а также материалы ФСБ. Корпорация является одним из крупнейших российских оружейных холдингов, объединяющим 39 предприятий, занятых в разработке и производстве противокорабельных, противорадиолокационных и многоцелевых ракет, предназначенных для оснащения авиационных, корабельных и береговых ракетных комплексов тактического назначения.

Первоначально в уголовном деле фигурировали неустановленные следствием руководители ООО «Широн Рус», с которым был заключен контракт о поставке КТРВ партии станков на 83 млн руб.

Стоит отметить, что ООО является российским подразделением крупной международной компании Chiron Group, специализирующейся на выпуске высокоточных вертикально-фрезерных обрабатывающих центров с числовым программным управлением. При этом на своем сайте группа позиционирует себя как одного из лидеров на мировом, в том числе и на российском рынке в области производства высокотехнологичного металлообрабатывающего оборудования. Изготовление всей линейки станков Chiron в России ведется с 2014 года на тольяттинском «Широн Рус», чья продукция решением Минпромторга от 2017 года отнесена к отечественному производству.

По версии следствия, поставленные КТРВ станки имели, вопреки закону, не российское, а германское происхождение. Кроме того, проданы они были, по мнению СКР, по завышенной стоимости.

Почти год господин Сахаров проходил по делу как свидетель. Бизнесмен исправно являлся на допросы и давал исчерпывающие показания. Однако в конце прошлого года он был задержан и арестован решением Тверского райсуда.

Как пояснили “Ъ” представители защиты предпринимателя, свою вину он категорически отрицает, настаивая, что станки полностью соответствовали техническому заданию.

По их словам, заказчик использует полученное оборудование «в полном объеме» и никаких нареканий у него нет. Защитники признают, что в станках имелись иностранные комплектующие, однако в России такое оборудование просто не производится. Претензии по части завышения цены они также отрицают, поясняя, что следствие взяло «голую» себестоимость станков, не учитывая накладных расходов на транспортировку, налоги, зарплаты сотрудникам и т. д. Представители защиты также говорят, что обвинение во многом строится на данных экспертиз, однако они их результаты считают неверными. По их словам, они получили заключение независимых экспертов, которые подтверждают версию о невиновности их клиента.

Стоит отметить, что уголовное дело Андрея Сахарова практически идентично делу гендиректора и бенефициара Балтийской промышленной компании (БПК) Дианы Калединой. Как сообщал “Ъ”, ее задержали еще в конце 2021 года в Москве, когда она приехала по делам бизнеса из Санкт-Петербурга. Расследование полиции было связано с контрактом, заключенным БПК в 2016 году с АО «Научно-производственное предприятие "Сигнал"», подконтрольным «Ростеху». Ему якобы вопреки условиям контракта был поставлен фрезерный станок, имевший китайскую «начинку». Впоследствии в деле появились другие эпизоды. Между тем в ее защиту выступили представители госкорпораций, которые не признали себя потерпевшей стороной, и бизнес-омбудсмен Борис Титов, который посчитал, что арест предпринимательницы «может нанести неоправданный ущерб российскому станкостроению». В итоге обвиняемой изменили меру пресечения, сейчас ей установлен запрет определенных действий.

Сергей Сергеев