Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Совкомбанк решил вывести со своего баланса замороженные активы

Акционеры Совкомбанка на внеочередном собрании 17 июля одобрили реорганизацию, включающую выделение замороженных из-за санкций активов в отдельное юрлицо. Обязательства перед иностранными кредиторами будут выведены с баланса банка и переданы ООО «Содействие международным расчетам». Процедура ориентировочно завершится к концу третьего квартала 2023 года, говорится в пресс-релизе банка, поступившем в «Ъ».

Таким образом, Совкомбанк стал первым системно значимым игроком, который воспользовался новой схемой избавления от токсичных активов и пассивов, предложенной властями в 2022 году. При этом в банке не раскрыли, какой объем подсанкционных активов и обязательств выведен с баланса.

«Это позволит банку упростить работу с заблокированными активами и долгами перед недружественными кредиторами, а также позволит снизить эффект от создания резервов в отношении заблокированных активов и будет иметь незначительное влияние на капитал, ликвидность и нормативы»,— прокомментировал первый заместитель председателя правления банка Сергей Хотимский, его слова приводятся в пресс-релизе.

В мае зампред Банка России Ольга Полякова объявила, что один из системно значимых банков в России уже выделил заблокированные активы в отдельное юрлицо. Название банка она тогда не привела.

Согласно предложенной российскими властями возможности, подсанкционные банки могут образовать новое юрлицо и перевести на него активы, замороженные из-за ограничений. В этом году законодатели упростили для банков выведение таких активов в отдельное юрлицо.

По оценкам участников рынка, общий объем замороженных за рубежом активов банков может доходить до 3 трлн руб., резервы по ним могут исчисляться сотнями миллиардов рублей.

Подробнее читайте в публикации «Ъ» «С замороженным на юрлице».

Мария Федотова

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...