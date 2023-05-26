В ЦБ сообщили о выведении одним из крупных банков с баланса замороженных активов

Один из системно значимых банков в России уже выделил заблокированные активы в отдельное юридическое лицо. Об этом заявила зампред Банка России Ольга Полякова в ходе V съезда Ассоциации банков России (АБР). Название банка она не указала.

«Что касается выделения заблокированных активов в отдельное юридическое лицо, есть закон… и уже есть принятое решение. Один из банков системно значимых уже прошел эту процедуру. Буквально недавно приняли такое решение, выделили активы, выделили обязательства в отдельное юрлицо»,— сказала госпожа Полякова (цитата по «РИА Новости»).

Системно значимые банки — крупнейшие кредитные организации страны, устойчивость финансового состояния которых оказывает влияние на банковскую систему в целом.

Летом 2022 года президент Владимир Путин подписал закон, уточняющий особенности реорганизации банков, находящихся под санкциями недружественных России стран. Закон разрешает банкам под санкциями реорганизацию в форме выделения нового юрлица, не являющегося кредитной организацией, которое наделяется замороженными активами. Подобную реорганизацию банки вправе провести в срок до 1 июля 2023 года включительно.

Ранее ВТБ обращал внимание на проблемы с созданием нового юрлица и просил модифицировать норму закона. «Если банк ПАО, то там возникают проблемы в связи с требованиями закона "Об акционерных обществах". Я знаю, что в комитете по собственности готовятся поправки по этому поводу»,— прокомментировал замминистра финансов Алексей Моисеев (цитата по РБК).

Среди системно значимых банков, подпавших под блокирующие санкции, статус ПАО помимо ВТБ имеют Московский кредитный банк, «Открытие», Промсвязьбанк, Росбанк, Сбербанк, Совкомбанк,

Мария Федотова