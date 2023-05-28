Активы им не к юрлицу

Закон, позволяющий банкам выделить в отдельное юрлицо замороженные у них за границей активы и пассивы, предлагается доработать. Объем таких активов оценивается в 3 трлн руб., а резервы по ним — в сотни миллиардов. Однако, по словам представителя ЦБ, пока только один банк согласовал передачу своих замороженных активов специально созданному юрлицу. Поправки предполагают существенное облегчение этой процедуры, однако, по мнению участников рынка, идут вразрез с интересами кредиторов и миноритарных акционеров банков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

В конце прошлой недели зампред правления ВТБ Дмитрий Пьянов, выступая на съезде Ассоциации банков России, сообщил, что закон, позволяющий выделить в отдельное юрлицо замороженные пассивы и активы, нужно доработать. Зампред ЦБ Ольга Полякова в ответ на это замечание заявила, что закон и в нынешнем виде работает. «Что касается выделения заблокированных активов... есть закон, и уже один из системно значимых банков прошел эту процедуру: буквально недавно приняли такое решение — выделили активы, выделили обязательства в отдельное юридическое лицо»,— сказала она. Заместитель министра финансов Алексей Моисеев пояснил, что, если банк является публичным акционерным обществом, возникают проблемы. «В комитете по собственности готовятся поправки по этому поводу»,— сообщил он.

По словам Дмитрия Пьянова, публичные акционерные общества должны, согласно принятому прошлым летом закону, выставить оферту всем акционерам, проголосовавшим против выделения замороженных активов и пассивов в отдельное юрлицо, причем вне зависимости от того, из дружественной или недружественной страны акционер. Кроме того, по его словам, банк должен вернуть по требованию депозиты всем клиентам из дружественных стран (к ним относятся и российские клиенты). Законопроект, упомянутый Алексеем Моисеевым, предусматривает, что пункт об оферте и изъятии депозитов будет убран из текста закона и сейчас обсуждается с Минфином и ЦБ.

В Минфине “Ъ” сообщили, что поддерживают этот законопроект, в ЦБ не ответили на запрос “Ъ”. Однако, по словам источника “Ъ” на банковском рынке, у регулятора есть возражения.

По оценкам участников рынка, общий объем замороженных за рубежом активов банков может доходить до 3 трлн руб., резервы по ним могут исчисляться сотнями миллиардов рублей.

Эксперты отмечают, что если готовящиеся поправки принять, то могут возникнуть новые трудности. По мнению главы Национального совета по финансовому рынку Андрея Емелина, поправку об исключении публичной оферты и возврата депозитов сделать несложно, но такая мера явно будет не общим правилом, а спецрежимом для санкционных субъектов. Но тогда, по его словам, образуется арбитраж между стандартным режимом выделения из ПАО и антисанкционным. «Более корректным было бы предусмотреть для этой категории не отмену, а изменение гарантий — сохранение выставления оферты и возврата вкладов, но не сразу, а через определенный срок и с премией, что позволит ПАО демпфировать последствия санкций, приведших к выделению»,— говорит Андрей Емелин. В свою очередь, председатель Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Виктор Достов считает, что для публичного общества это решение довольно сложно формализовать. «Теоретически каждый акционер должен иметь инструмент распоряжения своей условной долей, при этом не нарушающий механизм выделения в целом. Но, как я понимаю, решения, которое всех устроит, пока нет»,— говорит он.

Впрочем, участники рынка отмечают, что прецеденты таких действий в мировой истории имели место. По словам члена совета Ассоциации владельцев облигаций Александра Рыбина, при выделении плохих активов в США в 2009 году оферты кредиторам не делались. «Но я не думаю, что это хорошо, отсутствие оферты — это ущемление прав кредиторов, потому что появляется право выделить любые активы / пассивы,— говорит он,— и возникает риск, что кредиторам достанутся "вершки" плохих активов, а акционерам — "корешки" хороших». В свою очередь, исполнительный директор Ассоциации розничных инвесторов Илья Херсонцев отмечает, что для защиты кредиторов и акционеров важно, чтобы выделить можно было только действительно замороженные иностранные активы. «Еще хотелось бы понимать, кто будет владельцем выделенной компании — на наш взгляд, удобнее, если им будет сам банк, тогда миноритарии сохраняют свой экономический интерес и в новой компании тоже»,— уверен он.

Максим Буйлов, Ксения Куликова