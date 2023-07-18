В Туапсинском районе запрет на купание в море продлили до 26 июля

В Туапсинском районе запрет на купание в море после подтоплений продлили до 26 июля включительно. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: PerfectStock Фото: PerfectStock

Ограничения были продлены после лабораторных исследований морской воды, проведенных специалистами Роспотребнадзора. По их заключению, снимать запрет на купание пока рано. Такое решение принято, чтобы не допустить ухудшения санитарно-эпидемиологической обстановки в районе.

Запрет на купание в море в Туапсинском районе действует с 12 июля. Тогда на территории муниципалитета выпала трехмесячная норма осадков, подтопило территории, повредились дороги, дома и соцобъекты.

Татьяна Ручкина

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