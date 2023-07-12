В Туапсинском районе запретили купаться в море из-за ЧС

В Туапсинском районе до 19 июля введен запрет на купание в море в связи с введением режима чрезвычайной ситуации. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Туапсинского района Фото: Пресс-служба администрации Туапсинского района

«Решение принято чтобы не допустить ухудшения санитарно-эпидемиологической обстановки в районе»,— говорится в сообщении.

В настоящее время специалисты проводят исследования проб воды и грунта, взятых на местных пляжах. В лабораторных условиях будет проведено исследование соответствия образцов необходимым нормам.

Ранее в Туапсинском районе прошли обильные ливни. Как отметил глава Кубани Вениамин Кондратьев, за сутки в районе выпало три месячные нормы осадков. Подтопленными оказались 690 дворов, 290 домов и четыре соцобъекта. На месте над устранением последствий бедствия работают три сотни специалистов с использованием 60 единиц техники.

Анастасия Донскова

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