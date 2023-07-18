Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил разобраться с вырубкой деревьев в Ульяновске

Председатель СК России поручил руководителю следственного управления СКР по Ульяновской области Сергею Михайлову доложить о ситуации с планируемой вырубкой деревьев в связи с публичным обращением горожан о несогласии с вырубкой деревьев в Ульяновске. Об этом на своей странице в VK сообщил информационный центр СКР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

В сообщении отмечается, что в соцсети «было опубликовано обращение к главе СК России А.И. Бастрыкину от жительницы города Ульяновска о несогласии местных жителей с вырубкой деревьев, в том числе здоровых насаждений, на проспекте Генерала Тюленева в областном центре», но «неоднократные обращения в различные инстанции результатов не принесли», а региональное СУ СКР ранее, после проведения проверки отказало в возбуждении уголовного дела.

Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Ульяновской области Сергею Юрьевичу Михайлову доложить об основаниях принятого решения об отказе в возбуждении уголовного дела, а также о мерах к разрешению озвученной в публичном пространстве проблемы.

Как ранее сообщал «Ъ-Волга», управление по охране окружающей среды Ульяновска настойчиво пытается выдать порубочный билет на снос нескольких тополей по проспекту Тюленева, д.29, относящихся к линейному озеленению, в районе авиастроителей города Ульяновска, ссылаясь на то, что якобы корни деревьев портят систему ливневой канализации. Представители общественности и депутаты регионального заксобрания выступают против этого, отмечая, что тополя не мешают «ливневке», кроме того, есть нормативные требования по очистке системы ливневой канализации без сноса деревьев. Год назад Ленинский районный суд Ульяновска удовлетворил иск экозащитницы Наталии Лазаревой, признав незаконной выдачу порубочного билета на эти тополя.

Как стало известно «Ъ-Волга», во вторник мэрия ответила представителям общественности, что новое разрешение на снос тополей у дома №29 по ул. Тюленева уже выдан.

Это далеко не первая конфликтная ситуация противостояния горожан и мэрии Ульяновска по поводу сноса зеленых насаждений. Накануне стало известно о том, что природоохранная прокуратура признала незаконной выдачу порубочного билета на снос 229 деревьев в ООПТ «Винновская роща» в Железнодорожном районе Ульяновска.

Депутат городской думы Ульяновска Сергей Моргачев отметил, что в СК РФ должны разобраться в ситуации. «В первый раз в жизни узнал, что корни тополей могут испортить систему ливневой канализации. Советские проектировщики все делали по уму и такие ситуации явно предусматривали. Перефразируя поговорку, что во всем нужно искать женщину, здесь бы я попробовал поискать бизнес. Просто кому-то такая вырубка была выгодна», рассказал господин Моргачев.

В СУ СКР «Ъ-Волга» сообщили, что по сообщению общественности проводится процессуальная проверка. От подробных комментариев отказались.

Евгений Чернов