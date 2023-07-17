Прокуратура оценила топорную работу

Ульяновская природоохранная прокуратура выявила нарушения при выдаче порубочного билета на 229 деревьев в ООПТ «Винновская роща» в Ульяновске и направила предписания мэру Ульяновска и в региональное министерство имущества и архитектуры об устранении нарушений законодательства. Экологи-общественники отмечают, что это была уже третья попытка управления по охране окружающей среды снести более 200 взрослых деревьев в Винновской роще по запросу субподрядчика «Димстройинвест» (ООО), выполняющего работы по госконтракту на рекультивацию ООПТ, в то время как проектом рекультивации вырубка деревьев запрещена. Они требуют наказания виновных. В региональном заксобрании и Общественной палате региона отмечают, что к исполнению проекта рекультивации есть много вопросов, и намерены выяснить, как соблюдается природоохранное законодательство в ООПТ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Тарасов Фото: Дмитрий Тарасов

Как стало известно «Ъ», в пятницу общественный инспектор минприроды Ульяновской области Дмитрий Тарасов получил ответ Ульяновской межрайонной природоохранной прокуратуры на свой запрос о законности выдачи порубочного билета на снос 229 деревьев в ООПТ регионального значения «Винновская роща» в Ульяновске. Природоохранная прокуратура сообщила, что, как показала ее проверка, порубочный билет выдан незаконно, поскольку при его выдаче «был нарушен административный ­регламент».

Заявление на выдачу порубочного билета в управление по охране окружающей среды (УООС) Ульяновска 31 мая направила компания «Димстройинвест» (ООО), которая является субподрядчиком в исполнении госконтракта на 256 млн руб. по ликвидации накопленного вреда от скопления нефтепродуктов (предположительно, идущих из подземной «линзы», расположенной под территорией железнодорожной станции Ульяновск-Центральный, но это так и не доказано). Это, по словам Дмитрия Тарасова, уже третья попытка выдачи порубочного билета управлением по ООС Ульяновска. Ранее, как сообщал «Ъ», местные жители даже направляли коллективное письмо (179 подписей) в УООС с просьбой не допустить выдачу порубочного билета и отразить мнение жителей в акте оценки состояния зеленых насаждений. Господин Тарасов утверждает, что прошедшим госэкспертизу проектом, на основании которого выполняются работы по госконтракту, «не предусмотрена рубка деревьев и кустарников», наоборот, там указываются специальные мероприятия для сохранения деревьев и их корневой системы. Кроме того, проектом предусмотрен только ручной труд без использования тяжелых самосвалов и экскаваторов. Более того, настаивает общественный инспектор, даже Росприроднадзор своим письмом обращал внимание подрядчика на необходимость выполнения работ в соответствии с проектной документацией. Первая попытка получить порубочный билет была в декабре 2022 года (планировалось вырубить 289 деревьев), тогда региональное минприроды заявило, что никакой рубки не предусмотрено, и без его согласия разрешения на вырубку не будет. Однако к апрелю 2023 года позиция минприроды изменилась, и 17 апреля на заседании аграрного комитета министр природных ресурсов и экологии Гульнара Рахматулина сообщила, что порубочный билет выдан будет, но вмешались депутаты заксобрания, и УООС, сославшись на неполный комплект документов, в выдаче порубочного билета отказало. Изначально «Димстройинвест», а затем УООС и минприроды заявляли о плохом состоянии деревьев. Общественники считают, что деревья мешают прокладывать сеть дорог в ООПТ (не предусмотренных проектом), которые, вероятно, нужны для ускорения исполнения проекта и использования тяжелой техники для вывоза загрязненного грунта.

В третий раз, после нового обращения «Димстройинвеста», УООС все же оформило разрешение на вырубку 229 деревьев, но сменив формулировку. Позднее господину Тарасову пояснили, что речь идет о так называемой ландшафтной рубке, которая в ООПТ разрешена, и не имеет отношения к проекту рекультивации. Также общественному инспектору стало известно, что УООС вело переписку с региональным минприроды и минимущества и архитектуры о возможности ландшафтной рубки и согласовало этот вопрос с ними (в министерстве имущества и архитектуры «Ъ» подтвердили факт согласования).

Выяснить в УООС, на каком основании выдавался снова порубочный билет, есть ли проект ландшафтной рубки и почему ее хочет проводить тот же «Димстройинвест», не удалось: на запрос «Ъ» управление не ответило, главный эколог Ульяновска, руководитель управления Евгения Головина была по своим телефонам для комментариев недоступна. Собеседник в мэрии пояснил «Ъ», что ответ, вероятно, придет «после того, как управление посоветуется с минприроды по этому поводу».

В Волжской межрегиональной природоохранной прокуратуре «Ъ» пояснили, что по итогам проверки в связи с нарушением законодательства направлены предписания мэру Ульяновска и министру имущественных отношений и архитектуры «о необходимости устранения нарушений закона, их причин и условий, им способствующих», по результатам устранения нарушений будет приниматься решение о дальнейшей реакции прокуратуры.

Между тем Дмитрий Тарасов отмечает, что не знает, сносятся ли сейчас деревья, указанные в порубочном билете, «но сейчас в роще прокладывается дорога к северной группе родников, и все деревья, которые встречаются по пути, валятся и вырываются экскаватором».

Минприроды на этот раз отстранилось от конфликтной ситуации. На запрос «Ъ» минприроды на этот раз ответило, что «выдача порубочного билета является муниципальной услугой, которая не требует согласования с минприроды», «проведение ландшафтных рубок допускается», а в отношении проводимых работ ведомство имеет только одну претензию к подрядчику — «по срокам их исполнения, которые свидетельствуют об отставании от графика». Получить пояснения министра природных ресурсов и экологии Гульнары Рахматулиной также не удалось — ее телефон не отвечал.

Впрочем, директор по строительству и владелец «Димстройинвеста» Сергей Волков сказал „Ъ“, что в его заявке не говорится о ландшафтной рубке, и речь, как и раньше, идет о тех же самых «аварийных деревьях», проекта ландшафтной рубки он не заявлял, «его должен разрабатывать город, они и делали дендроплан». Он также заметил, что «главное — сама суть вопроса: устранение загрязнения Винновской рощи, что грунт на машинах вывезти, что ведрами вынести — то же самое».

Глава профильного комитета регионального заксобрания Вячеслав Ковель сказал «Ъ», что по исполнению проекта «много вопросов», и они будут заданы в ближайшее время министру на заседании комитета. Разобраться с ситуацией намерена и профильная комиссия Общественной палаты региона. «На этой неделе мы будем изучать ситуацию, а на следующей неделе соберется комиссия, где разберемся детально»,— сказал председатель комиссии эколог Лев Левитас.

Сергей Титов, Ульяновск