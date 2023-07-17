Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Прокуратура оценила топорную работу

Природоохранное надзорное ведомство признало вырубку в ООПТ незаконной

Ульяновская природоохранная прокуратура выявила нарушения при выдаче порубочного билета на 229 деревьев в ООПТ «Винновская роща» в Ульяновске и направила предписания мэру Ульяновска и в региональное министерство имущества и архитектуры об устранении нарушений законодательства. Экологи-общественники отмечают, что это была уже третья попытка управления по охране окружающей среды снести более 200 взрослых деревьев в Винновской роще по запросу субподрядчика «Димстройинвест» (ООО), выполняющего работы по госконтракту на рекультивацию ООПТ, в то время как проектом рекультивации вырубка деревьев запрещена. Они требуют наказания виновных. В региональном заксобрании и Общественной палате региона отмечают, что к исполнению проекта рекультивации есть много вопросов, и намерены выяснить, как соблюдается природоохранное законодательство в ООПТ.

Фото: Дмитрий Тарасов

Фото: Дмитрий Тарасов

Как стало известно «Ъ», в пятницу общественный инспектор минприроды Ульяновской области Дмитрий Тарасов получил ответ Ульяновской межрайонной природоохранной прокуратуры на свой запрос о законности выдачи порубочного билета на снос 229 деревьев в ООПТ регионального значения «Винновская роща» в Ульяновске. Природоохранная прокуратура сообщила, что, как показала ее проверка, порубочный билет выдан незаконно, поскольку при его выдаче «был нарушен административный ­регламент».

Заявление на выдачу порубочного билета в управление по охране окружающей среды (УООС) Ульяновска 31 мая направила компания «Димстройинвест» (ООО), которая является субподрядчиком в исполнении госконтракта на 256 млн руб. по ликвидации накопленного вреда от скопления нефтепродуктов (предположительно, идущих из подземной «линзы», расположенной под территорией железнодорожной станции Ульяновск-Центральный, но это так и не доказано). Это, по словам Дмитрия Тарасова, уже третья попытка выдачи порубочного билета управлением по ООС Ульяновска. Ранее, как сообщал «Ъ», местные жители даже направляли коллективное письмо (179 подписей) в УООС с просьбой не допустить выдачу порубочного билета и отразить мнение жителей в акте оценки состояния зеленых насаждений. Господин Тарасов утверждает, что прошедшим госэкспертизу проектом, на основании которого выполняются работы по госконтракту, «не предусмотрена рубка деревьев и кустарников», наоборот, там указываются специальные мероприятия для сохранения деревьев и их корневой системы. Кроме того, проектом предусмотрен только ручной труд без использования тяжелых самосвалов и экскаваторов. Более того, настаивает общественный инспектор, даже Росприроднадзор своим письмом обращал внимание подрядчика на необходимость выполнения работ в соответствии с проектной документацией. Первая попытка получить порубочный билет была в декабре 2022 года (планировалось вырубить 289 деревьев), тогда региональное минприроды заявило, что никакой рубки не предусмотрено, и без его согласия разрешения на вырубку не будет. Однако к апрелю 2023 года позиция минприроды изменилась, и 17 апреля на заседании аграрного комитета министр природных ресурсов и экологии Гульнара Рахматулина сообщила, что порубочный билет выдан будет, но вмешались депутаты заксобрания, и УООС, сославшись на неполный комплект документов, в выдаче порубочного билета отказало. Изначально «Димстройинвест», а затем УООС и минприроды заявляли о плохом состоянии деревьев. Общественники считают, что деревья мешают прокладывать сеть дорог в ООПТ (не предусмотренных проектом), которые, вероятно, нужны для ускорения исполнения проекта и использования тяжелой техники для вывоза загрязненного грунта.

В третий раз, после нового обращения «Димстройинвеста», УООС все же оформило разрешение на вырубку 229 деревьев, но сменив формулировку. Позднее господину Тарасову пояснили, что речь идет о так называемой ландшафтной рубке, которая в ООПТ разрешена, и не имеет отношения к проекту рекультивации. Также общественному инспектору стало известно, что УООС вело переписку с региональным минприроды и минимущества и архитектуры о возможности ландшафтной рубки и согласовало этот вопрос с ними (в министерстве имущества и архитектуры «Ъ» подтвердили факт согласования).

Выяснить в УООС, на каком основании выдавался снова порубочный билет, есть ли проект ландшафтной рубки и почему ее хочет проводить тот же «Димстройинвест», не удалось: на запрос «Ъ» управление не ответило, главный эколог Ульяновска, руководитель управления Евгения Головина была по своим телефонам для комментариев недоступна. Собеседник в мэрии пояснил «Ъ», что ответ, вероятно, придет «после того, как управление посоветуется с минприроды по этому поводу».

В Волжской межрегиональной природоохранной прокуратуре «Ъ» пояснили, что по итогам проверки в связи с нарушением законодательства направлены предписания мэру Ульяновска и министру имущественных отношений и архитектуры «о необходимости устранения нарушений закона, их причин и условий, им способствующих», по результатам устранения нарушений будет приниматься решение о дальнейшей реакции прокуратуры.

Между тем Дмитрий Тарасов отмечает, что не знает, сносятся ли сейчас деревья, указанные в порубочном билете, «но сейчас в роще прокладывается дорога к северной группе родников, и все деревья, которые встречаются по пути, валятся и вырываются экскаватором».

Минприроды на этот раз отстранилось от конфликтной ситуации. На запрос «Ъ» минприроды на этот раз ответило, что «выдача порубочного билета является муниципальной услугой, которая не требует согласования с минприроды», «проведение ландшафтных рубок допускается», а в отношении проводимых работ ведомство имеет только одну претензию к подрядчику — «по срокам их исполнения, которые свидетельствуют об отставании от графика». Получить пояснения министра природных ресурсов и экологии Гульнары Рахматулиной также не удалось — ее телефон не отвечал.

Впрочем, директор по строительству и владелец «Димстройинвеста» Сергей Волков сказал „Ъ“, что в его заявке не говорится о ландшафтной рубке, и речь, как и раньше, идет о тех же самых «аварийных деревьях», проекта ландшафтной рубки он не заявлял, «его должен разрабатывать город, они и делали дендроплан». Он также заметил, что «главное — сама суть вопроса: устранение загрязнения Винновской рощи, что грунт на машинах вывезти, что ведрами вынести — то же самое».

Глава профильного комитета регионального заксобрания Вячеслав Ковель сказал «Ъ», что по исполнению проекта «много вопросов», и они будут заданы в ближайшее время министру на заседании комитета. Разобраться с ситуацией намерена и профильная комиссия Общественной палаты региона. «На этой неделе мы будем изучать ситуацию, а на следующей неделе соберется комиссия, где разберемся детально»,— сказал председатель комиссии эколог Лев Левитас.

Сергей Титов, Ульяновск

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...