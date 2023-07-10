Возвратный билет

Мэрия Ульяновска настойчиво добивается вырубки тополей в Заволжском районе Ульяновска на проспекте им. генерала Тюленева. Причину мэрия называет прежнюю: корни тополей повреждают и засоряют трубы ливневой канализации. На защиту тополей встали экоактивисты, настаивающие на сохранении зеленых насаждений и утверждающие, что ливневая канализация в рабочем состоянии, и даже если и требуется очистка коллектора, то ее можно проводить без вырубки. Экологи отмечают, что логика городской администрации может привести к тому, что все линейное озеленение, продуманное еще советским планом застройки микрорайона авиастроителей, может быть уничтожено. К решению проблемы подключились депутаты заксобрания и Госдумы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Титов, Коммерсантъ Фото: Сергей Титов, Коммерсантъ

В понедельник, 10 июля, в Ульяновске состоялось комиссионное обследование тополей в Заволжском районе Ульяновска на проспекте им. генерала Тюленева с целью выдачи порубочного билета. На обследование помимо сотрудников управления по охране окружающей среды (УООС), которое и инициировало обследование, прибыли представители депутатов гордумы, ре­гионального заксобрания и Госдумы. Событие резонансное, если учесть, что это уже третья попытка выдать порубочный билет на ликвидацию взрослых пирамидальных тополей, высаженных, согласно еще советскому генплану, в тогда еще только строящемся районе авиастроителей. Тополя высаживались специально на полосах линейного озеленения между проспектами и тротуарами, обеспечивая защиту жителей города от пыли и выхлопных газов. Год назад часть тополей была вырублена по выданному управлением ООС порубочному билету. Однако в августе прошлого года суд удовлетворил иск экозащитницы Наталии Лазаревой, признав выдачу порубочного билета незаконной в связи с тем, что был нарушен административный регламент, а мэрия не представила доказательства разрушения ливневой канализации и необходимости вырубки. Тогда, год назад, мэрия заявляла, что корни тополей разрушают 600миллиметровые железобетонные трубы системы ливневой канализации, она засоряется и требует ремонта. Между тем руководство МБУ «Дорремстрой», обслуживающее ливневую канализацию, поясняло «Ъ», что у них претензий к работоспособности «ливневки» на этом участке нет, а если даже и потребуется проводить ее очистку, то для этого есть специальные механизмы, позволяющие очищать трубы внутри, без земляных работ и вскрытия асфальта, «а значит, и без вырубки зеленых насаждений».

Согласно размещенному на официальном сайте новому извещению мэрии об обследовании зеленых насаждений, заявку на их вырубку в УООС подавало МБУ «Городской центр по благоустройству и озеленению» (ГЦБО). Однако директор ГЦБО Геннадий Моргунов объяснять причины заявки на вырубку деревьев отказался, отказались давать пояснения по этому поводу и в управлении ООС. На запрос „Ъ“ пресс-служба мэрии ответила, что тополя «расположены в охранной зоне ливневой канализации», вырубка необходима «с целью принятия мер, направленных на надлежащее функционирование системы». Как отмечается в ответе, экспертиза, проведенная ульяновской Торговопромышленной палатой, показала, «что корневая система деревьев проникает» в нее «и на 2/3 снижает пропускную способность ­трубопровода».

Между тем в акте экспертизы (имеется в редакции) утверждения про «снижение пропускной способности на 2/3» нет. Кроме того, согласно акту, исследовалась не сама система ливневой канализации, а только вход в нее. Экспертиза разрушения «ливневки» не обнаружила, выявив лишь прорастание корней на стыках труб. Эксперт, производившая обследование, давать пояснения отказалась.

Присутствовавшая на обследовании экозащитница Елена Сергеева, проживающая в том же микрорайоне, отмечает, что тополя «не находятся в охранной зоне ливневой канализации» (она составляет 1,5 метра), на самом деле от «ливневки», расположенной под дорогой, до тополей несколько метров. Она также заявила представителям УООС, что обследование нельзя считать состоявшимся, поскольку среди членов комиссии не было представителей региональной Общественной палаты, Минприроды и ГЦБО, а представитель управления дорожного хозяйства мэрии прибыл без документов, удостоверяющих его должность. Кроме того, по ее словам, ни управление дорожного хозяйства мэрии, ни управление ООС не предложили альтернативный путь решения возможной проблемы без уничтожения зеленых насаждений, хотя, по ее убеждению, «„ливневка“ нормальная и рабочая». Она также отметила, что по «скандальной рубке» тополей по этому адресу до сих пор еще УМВД ведет проверку на предмет возбуждения уголовного дела (полиция принимала решение об отказе в возбуждении уголовного дела, но прокуратура отменила его и вернула материалы для продолжения доследственной проверки), в связи с чем выдача порубочного билета невозможна.

Представители общественности составили акт обследования, однако представители мэрии оказались его подписывать. На составление и подписание своего акта чиновники общественников не пригласили.

На вопрос «Ъ», не означают ли выводы мэрии по поводу «ливневки» и «мешающих тополей», что в дальнейшем придется ликвидировать и остальные тополя линейного озеленения в этом районе, заместитель руководителя УООС Ксения Силантьева ответила, что «если будут заявки, то также будет выданы порубочные билеты».

Между тем директор МБУ «Дорремстрой» Николай Болдырев подтвердил „Ъ“, что очистка «ливневки» будет проводиться без вскрытия асфальта, «специальные приспособления будут двигаться внутри труб и убирать корни, сейчас решается вопрос об их закупке», но заметил, что тополя надо все равно сносить, потому что они снова будут прорастать своими корнями».

Депутат регионального заксобрания Алексей Цибарков (фракция ЛДПР, ответственный за Заволжский район, его помощник Ольга Кузьмина участвовала в обследовании) сказал «Ъ», что дело не только в конкретных тополях, и проблема системная: «Если следовать логике мэрии, то тогда скоро придется вырубить все тополя линейного озеленения этого района». «Я считаю, что даже если б и было какое-то засорение, все это положено чистить без вырубки зеленых насаждений, как это делают во многих других местах. Хотя я считаю, что „ливневка“ там нормальная, осмотр ее — сомнительный, и все делается только для того, чтобы сделать парковочные места для предпринимателя»,— сказал депутат.

Елена Сергеева заявила «Ъ», что в случае выдачи порубочного билета сразу направит обращение в ­прокуратуру.

Пресс-служба мэрии Ульяновска в ответе на запрос «Ъ» отметила, что «порубочный билет будет выдан».

Участвовавший в обследовании помощник депутата Госдумы Владимира Кошелева Олег Шурчалов сказал «Ъ», что Владимир Кошелев направил его на эту встречу, «поскольку его как куратора Ульяновской области в партии ЛДПР интересует мнение граждан по зеленым территориям», «все материалы будут перенаправлены Кошелеву, чтобы в Госдуме видели, как работают у нас органы местного самоуправления»,— отметил господин Шурчалов.

Сергей Титов, Ульяновск