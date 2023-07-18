Финская фармкомпания Orion Pharma ушла из России

Финская фармкомпания Orion Pharma прекратила работу в России, следует из ее финансового отчета за первое полугодие. Orion Pharma — основной производитель «Метипреда» (метилпреднизолон, гормональный противовоспалительный препарат), внесенного в перечень жизненно важных лекарств.

Согласно документу, опубликованному на ее сайте, компания зафиксировала снижение операционной прибыли на сумму €25 млн «из-за прекращения бизнеса в России». Когда конкретно она ушла с российского рынка, не уточняется.

Как обращает внимание «Фармацевтический вестник», в отчете не сказано, что Orion Pharma прекратила поставку лекарств в Россию. Однако данные Росздравнадзора свидетельствуют о резком сокращении ввода в оборот препаратов этой компании. В частности, с мая 2022 года она не поставляет в Россию «Дивигель» (эстрадиол), используемой для заместительной гормональной терапии.

О том, что Orion Pharma, работающая в России 15 лет, приступила к ликвидации российского офиса, сообщал источники «Ведомостей» еще в октябре 2022 года. Российское подразделение фармацевтической компании «Орион Фарма» в том же месяце заверяло, что продолжает работу в штатном режиме.

Лаура Кеффер