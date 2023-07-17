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Коммерсантъ FM
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«Регидрон» растворяется в России

«Валента Фарм» выкупила права на препарат у финской Orion

Сокращающая бизнес в РФ финская Orion Pharma реализовала часть активов. «Валента Фарм» выкупила у компании права на препарат для лечения расстройств желудочно-кишечного тракта «Регидрон» и планирует локализовать выпуск лекарства. Препарат имеет устойчивый спрос и не требует масштабных затрат на продвижение, отмечают эксперты.

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«Валента Фарм» приобрела права на линейку препарата для лечения расстройств желудочно-кишечного тракта «Регидрон» у финской Orion Pharma, рассказали “Ъ” в российской компании.

В сделку вошли бренд «Регидрон» и регистрационные удостоверения «Регидрон», «РегидроСтандарт» и «Регидрон Био».

Стоимость активов не раскрывается.

Как отмечает «Валента Фарм», «Регидрон» присутствует в России более 30 лет, включен в список жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов и «заслужил доверие специалистов и потребителей». В планах «Валенты Фарм» локализация производства в России, а до тех пор компания продолжит импорт «Регидрона».

Директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов оценивает стоимость прав в 240–280 млн руб. Примеров таких сделок, по его словам, прежде фактически не было, а иностранцы приобретали российские бренды довольно часто. В головном и российском офисах Orion Pharma “Ъ” не ответили.

«Валента Фарм» существует с 1997 года. Выпускает рецептурные и безрецептурные препараты в направлениях иммунологии, вирусологии, гастроэнтерологии, урологии и др. Портфель включает марки «Ингавирин», «Граммидин», «Фенотропил», «Нормомед» и пр. В 2020 году выручка компании была 18,6 млрд руб., чистая прибыль — 5,49 млрд руб., согласно СПАРК. Более свежих данных нет. Акционерами головной структуры «Валенты Фарм» АО «Отечественные лекарства» в отчетности за 2021 год названы Кирилл Сыров, Владимир Нестерук, Олег Кедровский, Святослав Петрушко и Дмитрий Шульженко.

Orion Pharma сокращает операции в России c начала военных действий на Украине, сказано в отчетности компании. В 2022 году значительно уменьшилось число местных сотрудников, компания продолжала поставки некоторых «критически важных» лекарств и отгружала товар с местных складов. В 2022 году на Россию пришлось 3% от общих продаж группы в размере €1,3 млрд. На конец марта 2023 года стоимость запасов лекарств в РФ оценивалась в €3,6 млн.

Сделка между Orion и «Валентой Фарм» соответствует стратегии по постепенному уходу с российского рынка, которую реализует финская компания, отмечает гендиректор DSM Group Сергей Шуляк. По его словам, «Регидрон» — один из самых популярных препаратов в своей категории с заметной долей рынка и логично, что Orion решила выручить какие-то средства от своего ухода, продав права на лекарство.

Наладить производство «Регидрона» будет несложно, а глобальных усилий для продвижения уже популярного бренда не требуется, добавил эксперт.

Николай Беспалов отмечает, что сегодня «Регидрон» — единственный представитель в России международного непатентованного наименования «декстроза + калия хлорид + натрия хлорид + натрия цитрат», хотя до 2020 года были другие импортные аналоги.

По данным RNC Pharma, в 2022 году продажи «Регидрона» в натуральном выражении выросли на 30%, до 600 тыс. упаковок, а в ценах дистрибуторов — на 80%, до 340 млн руб., год к году. По словам господина Беспалова, «препарат пользуется относительно стабильным спросом, фактически незаменим при определенных состояниях и заболеваниях и, наверное, есть в каждой домашней аптечке». Для «Валенты Фарм» это хорошее пополнение портфеля, полагает эксперт.

По данным DSM Group, в январе—мае 2023 года продажи лекарств в аптеках сократились год к году на 8,9%, до 706 млрд руб., что может быть связано с высокой базой первых месяцев 2022 года. На препараты для пищеварительного тракта и обмена веществ в мае приходилось 18,4% аптечных продаж в деньгах.

Екатерина Ракитина

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