Гаранты контента

Онлайн-кинотеатры и телеканалы выступили против идеи депутатов Госдумы об использовании контента зарубежных правообладателей без их разрешения. Они предлагают давать доступ к такому контенту только легальным площадкам, которые имели на него лицензии до начала военных действий на Украине, а также отказаться от посредника по сбору средств за его свободное использование. Но речь может идти и о полном отказе от инициативы, против которой также выступил комитет Совета федерации по конституционному законодательству.

“Ъ” ознакомился с письмом «Медиа-коммуникационного союза» (МКС, объединяет «Первый канал», «Ростелеком», МТС, «Триколор», ВГТРК, «Газпром-медиа» и т. д.) главе комитета Госдумы по экономической политике Максиму Топилину от 13 июня. В нем говорится, что законопроект КПРФ об использовании произведений зарубежных правообладателей без их разрешения нарушает интересы профильных участников рынка и может привести к «прекращению их деятельности». «Он также создает риск использования данного механизма для легализации и популяризации пиратских ресурсов, что негативно скажется на отечественных производителях и обладателях исключительных прав на контент»,— пишут авторы документа.

Законопроект внесен в Госдуму в апреле. Он предусматривает изменения в 46-ФЗ от 4 марта 2022 года. Согласно документу, перевод, публичный показ, воспроизведение и распространение экземпляров произведений с исключительными зарубежными правами на них будут допускаться без разрешения, но с выплатой вознаграждения. Все отчеты об использовании произведений должны передаваться в уполномоченную организацию для сбора и распределения средств.

Проект также предлагает правительству определять перечень обладателей исключительного права на произведения, действия (бездействие) которых приводят к недоступности произведения в РФ, поясняет ведущий юрисконсульт практики интеллектуальной собственности юридической компании ЭБР Анна Сарбукова: «Правительство должно установить перечень правообладателей, которые ушли с российского рынка и чьи действия привели к недоступности их контента на территории РФ».

Весной 2022 года многие зарубежные стриминговые платформы ушли из России, включая Netflix. Universal, Disney, Sony, Warner и другие голливудские студии приостановили работу в стране и начали отзывать лицензии на показ своих фильмов. Это привело к притоку пользователей на пиратские видеосервисы.

Это не первый законопроект, который, по мнению участников рынка, «нивелирует усилия государства по борьбе с пиратством». Госдума 27 июня приняла поправки к ГК о правах на интеллектуальную собственность (см. “Ъ” от 29 июня).

В них допускается рассматривать множественное нарушение прав нескольких правообладателей как одно и взыскивать общую компенсацию. Тогда юристы и участники отрасли утверждали, что эта мера может привести к росту пиратских ресурсов.

В МКС предлагают ряд поправок к законопроекту. В частности, в союзе настаивают на отказе от посредника для сбора средств. Кроме того, если с иностранным правообладателем есть заключенный лицензионный договор, именно российскому лицензиату должно быть предоставлено право решать, является ли произведение недоступным, говорится в документе.

Представители союза также предлагают давать доступ к контенту не всем, а с учетом «в обязательном порядке» лицензионных договоров, действовавших на 24 февраля 2022 года. Например, если контент нигде не доступен легально, однако на «Кинопоиске» есть, распространять его без разрешения нельзя, поясняет источник “Ъ” в отрасли: «То есть пока фильм есть хотя бы на одной платформе, "пиратить" его запрещено».

Не поддерживает законопроект КПРФ и комитет Совета федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, добавил собеседник “Ъ”. В тексте отзыва комитета от 14 июня, с которым ознакомился “Ъ”, говорится, что из текста законопроекта КПРФ неясно, в какой форме и в каком порядке будут представляться отчеты в организацию для сбора и распределения вознаграждения. С учетом позиции комитета участники рынка рассчитывают на полный отказ от инициативы.

Юлия Юрасова