Группа ПИК в пятый раз попробует добиться решения о сносе мукомольного завода

Арбитражный суд Нижегородской области принял очередное, пятое по счету заявление ООО СЗ «Спектр» (застройщик входит в группу ПИК) с просьбой отменить запрет на демонтаж мукомольного оборудования, принадлежащего ООО «Горьковский мукомольный завод» (ГМЗ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Судебный спор о судьбе выкупленного застройщиком мукомольного завода на Интернациональной улице идет с 2018 года. В течение последние трех лет суд четырежды отказывал отказывал «Спектру» в снятии обеспечительных мер. Демонтировав чужое оборудование, строительная компания намерена снести простаивающий завод, чтобы построить на его месте высотный ЖК «Мукомольный».

В ООО ГМЗ возражают этим намерениям. «Как ранее установил арбитражный суд, отмена принятых по делу обеспечительных мер может причинить нам значительный ущерб и привести к безвозратному уничтожению высокотехнологичного производственного оборудования завода. Мы надеемся, что суд подтвердит свою неоднократно сформированную позицию о необходимости сохранения для ООО СЗ “Спектр” запрета на односторонние манипуляции с чужой собственностью», – сообщил представитель ГМЗ Александр Лазарев.

Иван Сергеев