Минздрав: закон о запрете смены пола не нарушает конституционные права граждан

Принятый Госдумой закон о запрете смены пола не нарушает конституционные права граждан, утверждает замглавы Минздрава Евгения Котова. Она обосновала это тем, что в законе есть исключения для врожденных пороков развития, в случае с которыми корректировка является этапом лечения.

«На наш взгляд, нарушений каких-то конституционных прав граждан нет»,— сказала замминистра на заседании комитета Совета федерации по социальной политике (цитата по ТАСС).

14 июля Госдума единогласно приняла закон о запрете смены пола, который не разрешает хирургическое вмешательство и гормональную терапию. Также запрещается изменять пол в документах. Кремль назвал излишними опасения экспертов о том, что запрет смены пола нарушает право на жизнь и медицинскую помощь. Спикер Госдумы Вячеслав Володин уверяет, что Россия — единственная европейская страна, которая «противостоит тому, что происходит в Штатах».

Подробности — в материале «Ъ» «Депутаты поспорили о вечном».

Лаура Кеффер