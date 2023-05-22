Расторженческие настроения

Финская Gasum первой из европейских контрагентов «Газпрома» расторгла долгосрочный контракт на поставку газа через арбитраж. «Газпром» год назад прекратил поставки по трубопроводу в Финляндию, но арбитраж дал сторонам время на урегулирование разногласий, чего, однако, не произошло. Финны пока сохраняют контракт на поставку СПГ, хотя и перестали забирать по нему грузы. Массового расторжения контрактов со стороны других европейских покупателей пока не последует, считают аналитики, так как Европе нужна подстраховка на предстоящую зиму.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Vesa Moilanen / Lehtikuva / AFP Фото: Vesa Moilanen / Lehtikuva / AFP

Финская Gasum расторгла долгосрочный контракт с «Газпром экспортом» на поставку трубопроводного газа, сообщила 22 мая финская компания. Контракт должен был действовать до 31 декабря 2031 года. В 2021 году «Газпром» поставил в Финляндию 1,49 млрд кубометров газа.

«Газпром» не поставляет газ в Финляндию по трубе с мая 2022 года, после того как Gasum отказалась покупать его за рубли. Финны инициировали арбитражное разбирательство, заявив, что не принимают новые условия оплаты, недовольны недопоставками по контракту и рядом его условий. В ноябре 2022 года «Газпром экспорт» сообщил, что Стокгольмский арбитраж обязал Gasum выплатить российской компании более €300 млн задолженности за поставки газа, в том числе за невыбранный газ по условию take or pay. Платеж можно было выполнить в евро. При этом арбитраж признал указ президента РФ о переходе на оплату газа в рублях для недружественных стран форс-мажором, тем самым дав Gasum возможность расторгнуть контракт. В то же время арбитраж обязал стороны продолжить двусторонние переговоры по контракту для урегулирования споров.

«Переговоры между Gasum и "Газпром экспортом" завершились. Стороны не смогли урегулировать ситуацию в установленный арбитражным судом срок, в связи с чем 22 мая 2023 года Gasum расторгла долгосрочный контракт на поставку природного газа с "Газпром экспортом". Стороны продолжают доработку деталей расторжения контракта. Gasum не будет комментировать детали расторжения»,— сообщается в релизе финской компании. Потенциально ключевым спорным вопросом со стороны Gasum могут стать выплаты по take or pay за оставшиеся годы контракта.

В «Газпром экспорте» сообщили, что получили уведомление о расторжении контракта, «компания проводит юридический анализ дальнейших шагов в этом вопросе».

У Gasum c «Газпром экспортом» действует также долгосрочный контракт на поставку СПГ с проекта «Криогаз-Высоцк» на Балтике. Финская компания уточняет, что этот контракт остается в силе. При этом, как сообщал “Ъ” 11 мая, Gasum с 12 апреля не забрала ни одного груза с проекта, хотя до этого регулярно получала по несколько грузов в месяц. Компании до сих пор не комментировали причины этого.

Gasum не единственная компания, оставшаяся без российского трубопроводного газа из-за отказа платить за него в рублях: в их числе болгарская Bulgargaz, польская PGNiG, голландский трейдер GasTerra, датская Orsted и Shell, поставлявшая небольшие объемы в Германию. При этом у PGNiG, Bulgargaz и GasTerra долгосрочные контракты уже истекли. Большинство крупных покупателей «Газпрома» согласились на новую систему оплаты и продолжили получать газ, хотя и не в полном объеме, при этом некоторые обратились в арбитраж. Сейчас на различных стадиях рассмотрения находятся иски к «Газпрому» от итальянской Eni, немецких Uniper и RWE, французской Engie.

Алексей Миллер, глава «Газпрома», 19 февраля: «Что касается диверсификации маршрутов — это всегда полезная вещь, нельзя яйца складывать в одну корзину. Конечно же, мы думаем о новых рынках, ресурсов у нас очень-очень много и на многие-многие годы».

Массовое расторжение действующих контрактов, которые могут не выполняться и совсем по другим причинам, в частности из-за невозможности транспортировки газа по некоторым маршрутам, пока не выглядит наиболее вероятным сценарием, полагает независимый эксперт Александр Собко. «Европейские импортеры понимают, что сложившаяся ситуация с хорошими запасами в ПХГ — следствие теплой погоды, и хотели бы иметь хоть какую-то подстраховку на случай обратной ситуации с погодой уже следующей зимой»,— полагает он.

Сергей Кондратьев из Института энергетики и финансов полагает, что часть контрагентов в ЕС все-таки пойдет по пути Gasum. Но это будут компании, которые уже прекратили покупки российского газа, поэтому не стоит ожидать существенного сокращения его поставок в ЕС в сравнении с текущими уровнями, считает он.

Прекращение обязательств через арбитраж не означает расторжение контракта без штрафа, спор там разрешается в соответствии с заявленными сторонами требованиями по аналогии с обычным судом, поясняет партнер, руководитель практики правового сопровождения ВЭД коллегии адвокатов «Регионсервис» Мария Любимова. «Подобного рода изменение договорных условий в текущей ситуации может по-разному трактоваться российскими и зарубежными судами, а потому последствия такого расторжения могут представлять определенный риск для российской стороны»,— считает она.

Татьяна Дятел