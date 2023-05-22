Расторженческие настроения

Финская Gasum первой из европейских контрагентов «Газпрома» расторгла долгосрочный контракт на поставку газа через арбитраж. «Газпром» год назад прекратил поставки по трубопроводу в Финляндию, но арбитраж дал сторонам время на урегулирование разногласий, чего, однако, не произошло. Финны пока сохраняют контракт на поставку СПГ, хотя и перестали забирать по нему грузы. Массового расторжения контрактов со стороны других европейских покупателей пока не последует, считают аналитики, так как Европе нужна подстраховка на предстоящую зиму.
Фото: Vesa Moilanen / Lehtikuva / AFP
Финская Gasum расторгла долгосрочный контракт с «Газпром экспортом» на поставку трубопроводного газа, сообщила 22 мая финская компания. Контракт должен был действовать до 31 декабря 2031 года. В 2021 году «Газпром» поставил в Финляндию 1,49 млрд кубометров газа.
«Газпром» не поставляет газ в Финляндию по трубе с мая 2022 года, после того как Gasum отказалась покупать его за рубли. Финны инициировали арбитражное разбирательство, заявив, что не принимают новые условия оплаты, недовольны недопоставками по контракту и рядом его условий. В ноябре 2022 года «Газпром экспорт» сообщил, что Стокгольмский арбитраж обязал Gasum выплатить российской компании более €300 млн задолженности за поставки газа, в том числе за невыбранный газ по условию take or pay. Платеж можно было выполнить в евро. При этом арбитраж признал указ президента РФ о переходе на оплату газа в рублях для недружественных стран форс-мажором, тем самым дав Gasum возможность расторгнуть контракт. В то же время арбитраж обязал стороны продолжить двусторонние переговоры по контракту для урегулирования споров.
«Переговоры между Gasum и "Газпром экспортом" завершились. Стороны не смогли урегулировать ситуацию в установленный арбитражным судом срок, в связи с чем 22 мая 2023 года Gasum расторгла долгосрочный контракт на поставку природного газа с "Газпром экспортом". Стороны продолжают доработку деталей расторжения контракта. Gasum не будет комментировать детали расторжения»,— сообщается в релизе финской компании. Потенциально ключевым спорным вопросом со стороны Gasum могут стать выплаты по take or pay за оставшиеся годы контракта.
В «Газпром экспорте» сообщили, что получили уведомление о расторжении контракта, «компания проводит юридический анализ дальнейших шагов в этом вопросе».
У Gasum c «Газпром экспортом» действует также долгосрочный контракт на поставку СПГ с проекта «Криогаз-Высоцк» на Балтике. Финская компания уточняет, что этот контракт остается в силе. При этом, как сообщал “Ъ” 11 мая, Gasum с 12 апреля не забрала ни одного груза с проекта, хотя до этого регулярно получала по несколько грузов в месяц. Компании до сих пор не комментировали причины этого.
Gasum не единственная компания, оставшаяся без российского трубопроводного газа из-за отказа платить за него в рублях: в их числе болгарская Bulgargaz, польская PGNiG, голландский трейдер GasTerra, датская Orsted и Shell, поставлявшая небольшие объемы в Германию. При этом у PGNiG, Bulgargaz и GasTerra долгосрочные контракты уже истекли. Большинство крупных покупателей «Газпрома» согласились на новую систему оплаты и продолжили получать газ, хотя и не в полном объеме, при этом некоторые обратились в арбитраж. Сейчас на различных стадиях рассмотрения находятся иски к «Газпрому» от итальянской Eni, немецких Uniper и RWE, французской Engie.
Алексей Миллер, глава «Газпрома», 19 февраля:
«Что касается диверсификации маршрутов — это всегда полезная вещь, нельзя яйца складывать в одну корзину. Конечно же, мы думаем о новых рынках, ресурсов у нас очень-очень много и на многие-многие годы».
Массовое расторжение действующих контрактов, которые могут не выполняться и совсем по другим причинам, в частности из-за невозможности транспортировки газа по некоторым маршрутам, пока не выглядит наиболее вероятным сценарием, полагает независимый эксперт Александр Собко. «Европейские импортеры понимают, что сложившаяся ситуация с хорошими запасами в ПХГ — следствие теплой погоды, и хотели бы иметь хоть какую-то подстраховку на случай обратной ситуации с погодой уже следующей зимой»,— полагает он.
Сергей Кондратьев из Института энергетики и финансов полагает, что часть контрагентов в ЕС все-таки пойдет по пути Gasum. Но это будут компании, которые уже прекратили покупки российского газа, поэтому не стоит ожидать существенного сокращения его поставок в ЕС в сравнении с текущими уровнями, считает он.
Прекращение обязательств через арбитраж не означает расторжение контракта без штрафа, спор там разрешается в соответствии с заявленными сторонами требованиями по аналогии с обычным судом, поясняет партнер, руководитель практики правового сопровождения ВЭД коллегии адвокатов «Регионсервис» Мария Любимова. «Подобного рода изменение договорных условий в текущей ситуации может по-разному трактоваться российскими и зарубежными судами, а потому последствия такого расторжения могут представлять определенный риск для российской стороны»,— считает она.