МИД Молдавии заявил об активизации диалога с НАТО для обеспечения безопасности

Молдавия активизирует политический диалог и практическое сотрудничество с НАТО, заявил госсекретарь Министерства иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ) Руслан Болбочан. По его словам, власти хотят укрепить оборону на фоне военного конфликта на Украине.

«Молдова заинтересована в максимальном использовании возможностей, предоставляемых НАТО государствам-партнерам в рамках различных программ и инструментов сотрудничества»,— рассказал господин Болбочан на брифинге, посвященном итогам саммита альянса в Вильнюсе (цитата по ТАСС).

По итогам двухдневного саммита НАТО, состоявшегося 11–12 июля, страны G7 подписали декларацию о гарантиях безопасности Украине. В офисе украинского президента отметили, что это важная победа на пути к вступлению в альянс. Кроме того, на саммите для Украины упростили процедуру получения членства, а также объявили о создании Совета Украина—НАТО.

Подробности — в материале «Ъ» «Украине еще много надо до НАТО».

Лаура Кеффер