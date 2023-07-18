Банк России вернул пятирублевую купюру

Центробанк возобновил печать банкнот с небольшим номиналом и уже ввел их в оборот в Москве. Как сказано в сообщении регулятора, прежде от купюр в 5 или 10 руб. отказались, потому что они слишком быстро изнашивались. На смену им пришли монеты, однако теперь, как признался ЦБ, чеканить их стало слишком дорого. Поэтому пятирублевые купюры вернули, покрыв их дополнительным слоем защитного лака.

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Зачем они нужны? И почему Банк России принял это решение именно сейчас? Объяснение регулятора звучит логично, отметил вице-президент компании «Золотой монетный дом» Алексей Вязовский:

«Монеты у нас чеканятся из медно-никелевых сплавов. Это недешевые металлы, которые сейчас еще и в цене начали расти, потому что мы подошли к сырьевому суперциклу. Стоимость никеля за два месяца поднялась с $20 тыс. до $21 тыс. за тонну. Это все удорожает процесс изготовления монет. Сам чекан тоже стоит денег.

Нужно раскатать металлический лист, нарезать заготовки, пустить их в пресс, который вычеканивает с одной стороны герб, с другой — номинал. Даже с учетом современных технологий лазерной гравировки и прочего это все равно недешевая история. Купюры в этом смысле в разы дешевле. Они еще и экологичнее, их утилизировать потом можно. Перечеканка истершийся монеты, переплавка обходятся тоже недешево.

Что касается оборудования, то, в любом случае, если сейчас не хватает какой-то западной техники, то наладить производство аналогов в России не проблема».

Тем не менее “Ъ FM” изучил закупки «Гознака», который занимается чеканкой монет, и обнаружил там немало иностранного оборудования, например, конвейерную печь SOLO и гидравлический пресс марки Sack & Kiesselbach. Все эти бренды немецкие, а «Гознак» с октября прошлого года находится под санкциями Евросоюза. Свежих контрактов на их покупку или ремонт не обнаружилось.

Санкции могут повлиять и на прием купюр в банкоматах. Так, ЦБ официально откладывал выпуск банкноты номиналом 100 руб. с новым дизайном, потому что для этого нужно было бы вносить изменения в программное обеспечение оборудования, производители которого ушли из России и прекратили обслуживание.

Но так как купюры в 5 и 10 руб. уже были в обороте, проблем возникнуть не должно, пояснил президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян:

«Конечно, любое нововведение вызывает технические проблемы, но они быстро решаются.

Поэтому, вероятно, какие-то сложности на первом этапе и возникнут, банкоматы потребуют небольшой программной доработки.

Вместе с тем я не жду всплеска мошенничества с этими банкнотами, в этом смысле регулятор и банки достаточно подготовлены. Кроме того, мелкие купюры — это не тот сегмент, преступников другие направления привлекают».

ЦБ подчеркивает, что купюры не призваны заменить монеты, и то, и другое будет в обращении. Прежде в «Гознаке» сообщали, что пятирублевая банкнота печаталась в России всего один раз — в 1997 году. Тогда на эту сумму можно было купить килограмм муки, кусок мыла или пачку сигарет.

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Иван Якунин