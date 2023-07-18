Прокуратура выявила нарушения при передаче 200 млн рублей на достройку станции «Спортивная» Новосибирским метрополитеном

МУП «Новосибирский метрополитен» передал 200 млн руб. на строительство станции «Спортивная». По данным прокуратуры Новосибирской области, средства были переданы в виде договора займа с нарушением закона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

«В установленный договором срок денежные средства муниципальному предприятию возвращены не были»,– сообщили в ведомстве. При этом срок договора займа с коммерческой организацией был продлен без согласия учредителя – мэрии города. В свою очередь горадминистрация контроль за деятельностью подведомственного предприятия должным образом не осуществляла. Сделали вывод в прокуратуре.

Заместителю мэра, начальнику МУП «Новосибирский метрополитен» внесены представления с требованием об устранении указанных нарушений.

Станция «Спортивная» строится в Новосибирске с 2019 года. Ее стоимость, как ранее сообщала мэрия, составила 3 млрд руб. Планируется, что расчетный пассажиропоток станции после ввода в эксплуатацию составит 19,2 тыс. пассажиров в час. Сроки сдачи станции неоднократно переносились. В июне сообщалось, что сроки сдачи станции метро «Спортивная» в Новосибирске сдвинулись на октябрь.

Проект реализуется в комплексе со строительством ледовой арены. Объекты возводились к молодежному чемпионату мира по хоккею, который должен был пройти в конце 2022 года в Новосибирске и Омске, но был перенесен из России в Канаду.

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Оксана Павлова