Сроки сдачи станции метро «Спортивная» в Новосибирске сдвинулись на октябрь

Станция метро «Спортивная» в Новосибирске может быть сдана в октябре. «Планируемый срок окончания строительства, который был утвержден решением оперативного штаба, это 1 октября 2023 года. Сам контракт продлен до 31 декабря – на все завершающие процедуры. Техническая готовность объекта на сегодня – 95%»,– сообщил и.о. директора муниципального предприятия «Метро МиР» Алексей Галкин. Он отметил, что выполнены все работы по конструктивным элементам, монтажу основного оборудования: эскалаторы, системы вентиляции, электрошкафы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Напомним, что сроки сдачи станции неоднократно переносились. В апреле мэр Новосибирска Анатолий Локоть сообщал, что «работа кипит, она не останавливается. Мы надеемся, что в физическом выражении к концу июня станция будет готова». В феврале мэр заявлял, что «общестроительная готовность станции метро «Спортивная» оценивается в 97%».

Впрочем, новые сроки, названные господином Галкиным, также вызывали сомнения у участников рабочей группы заксобрания Новосибирской области по развитию Новосибирского метрополитена. «Есть еще вопросы, связанные с отводом ливневых стоков, с отводом канализации, с обеспечением электричеством»,– сказал руководитель рабочей группы Владимир Анисимов.

Станцию метро, согласно первоначальным планам, должны были ввести в эксплуатацию в июне 2022 года. Затем сроки неоднократно переносились. Стоимость строительства «Спортивной» – 3 млрд руб. Планируется, что расчетный пассажиропоток станции после ввода в эксплуатацию составит 19,2 тыс. пассажиров в час.

Читайте нас также в Telegram и ВКонтакте.

Оксана Павлова