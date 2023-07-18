В очаге заболевания корью в Курске уже зарегистрировано 70 случаев инфекции

На вечер 17 июля в Курске зарегистрирован очаг с 70 случаями заболевания корью. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

По данным ведомства, лабораторно подтверждено 30 случаев, а в 34 случаях диагноз выставлен клинико-эпидемиологически. Еще шесть человек находятся в инфекционном стационаре под наблюдением с подозрением на заболевание корью. Из заболевших 45 пациентов выписаны с выздоровлением., 19 пока на амбулаторном лечении. Всего в очаге заболели 50 детей и 20 взрослых. При этом 27 детей являются учащимися образовательных учреждений.

«Все заболевшие не привиты против кори по причине отказов», — сообщили в управлении.

В ведомстве заверили, что ситуация находится на контроле: «Проведение противоэпидемических мероприятий в очаге продолжается. В очаге всем лицам, возможно имевшим контакт с заболевшим и не привитым против кори, не имеющим сведений о прививках или только об одной прививке и не болевшим корью ранее, иммунизация проводится без ограничения возраста».

Корь — острое инфекционное вирусное заболевание с очень высоким уровнем заразности. Передается воздушно-капельным путем. Характеризуется высокой температурой, воспалением слизистых оболочек полости рта и верхних дыхательных путей, конъюнктивитом и характерной пятнисто-папулезной сыпью кожных покровов, общей интоксикацией. Первые признаки заболевания появляются на 8–12 день и характеризуются лихорадкой, недомоганием, насморком, воспалением слизистой глаз. На 4–5 дни болезни за ушами и на лице появляются высыпания, которые распространяются на все тело.

Об очаге кори среди местных баптистов курирующий здравоохранение вице-губерннатор Андрей Белостоцкий сообщал в середине июня. Тогда был выявлен 21 случай заболевания. Спустя неделю число пациентов выросло до 45.

До этого с февраля по май в Курской области были лабораторно подтверждены восемь завозных случаев кори. За тот же период других регионах Черноземья фиксировалось семь случаев — пять в Воронежской и два в Тамбовской областях. По данным на 17 июля, в начале месяца еще восемь завозных случаев зарегистрированы в Липецкой области: инфекция выявлена у трех взрослых и пятерых детей.

Подробнее о распространении заболевания в России читайте в материале «Ъ» «Покорение кори».

Александр Прытков

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