На Украине звучит воздушная тревога, в Одессе и Николаеве произошли взрывы

В восточной и южной частях Украины действует воздушная тревога. Местные власти сообщают о работе средств противовоздушной обороны в некоторых областях. В Одессе и Николаеве, по данным СМИ, раздались взрывы.

Воздушная тревога действует в Одесской, Николаевской, Черкасской, Днепропетровской, Харьковской, Полтавской, Кировоградской областях. Также она объявлена в подконтрольных Киеву частях Херсонской, Запорожской областей и ДНР.

В Одессе произошло три серии взрывов с 2:01 до 2:31, передает украинский «24 канал». Представитель одесской областной военной администрации Сергей Братчук, сообщил в Telegram, что над городом работали средства противовоздушной обороны. В Николаеве после взрывов произошел пожар, сообщил глава областной военной администрации Виталий Ким. По предварительной информации, никто не пострадал.