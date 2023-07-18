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Коммерсантъ FM
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На Украине звучит воздушная тревога, в Одессе и Николаеве произошли взрывы

В восточной и южной частях Украины действует воздушная тревога. Местные власти сообщают о работе средств противовоздушной обороны в некоторых областях. В Одессе и Николаеве, по данным СМИ, раздались взрывы.

Воздушная тревога действует в Одесской, Николаевской, Черкасской, Днепропетровской, Харьковской, Полтавской, Кировоградской областях. Также она объявлена в подконтрольных Киеву частях Херсонской, Запорожской областей и ДНР.

В Одессе произошло три серии взрывов с 2:01 до 2:31, передает украинский «24 канал». Представитель одесской областной военной администрации Сергей Братчук, сообщил в Telegram, что над городом работали средства противовоздушной обороны. В Николаеве после взрывов произошел пожар, сообщил глава областной военной администрации Виталий Ким. По предварительной информации, никто не пострадал.

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