Игры профессиональных команд на ЛДС в Новосибирске состоятся после разрешения КХЛ

Тренировочный и тестовый матчи в новом новосибирском ЛДС – «Сибирь – Арена» –будете проведены после получения разрешения Континентальной хоккейной лиги (КХЛ.) «Все системы прошли основное тестирование, мы готовим объект к получению разрешения на проведение матчей КХЛ. Это длительная процедура, комиссия КХЛ уже несколько раз работала на объекте, и их работа продолжится до устранения всех замечаний», - сказал министр физической культуры и спорта Сергей Ахапов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов Фото: Влад Некрасов

Он отметил, что после получения разрешения и «с учетом интересов хоккейного клуба «Сибирь» и болельщиков» будут определены даты первых игр профессиональных команд в ЛДС.

Сейчас, по данным облправительства, на объекте завершены пусконаладочные работы системы звукоусиления, поведена заливка всех слоев льда на основном поле, нанесена подледная реклама, протестирована работа телескопических трибун, акустических панелей и системы спортивного освещения, телевизионных систем и др.

О полном завершении строительно-монтажных работ на ледовой арене и получении разрешения на ввод объекта в эксплуатацию областные власти сообщили в конце декабря 2022 года. Комплекс рассчитан на 10,5 тыс. зрителей. Осенью прошлого года сообщалось, что стоимость строительства составила 14,4 млрд руб.

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Оксана Павлова