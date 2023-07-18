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Коммерсантъ FM
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Белый дом не рассматривает вариант вывоза украинского зерна через «военную блокаду» в Черном море

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби ответил на вопрос, не рассматривается ли возможность вывоза украинского зерна без зерновой сделки. В Вашингтоне считают этот вариант равноценным прорыву военной блокады в Черном море. Президент Украины Владимир Зеленский ранее предлагал продолжить реализацию зерновой сделки без участия России.

«Вы предлагаете нам просто попытаться прорвать блокаду, фактическую военную блокаду в Черном море, а это именно то, что там сейчас происходит. Нет, этот вариант действий не рассматривается»,— сказал господин Кирби на брифинге. Трансляция велась на YouTube-канале Белого дома.

Белый дом считает вывоз украинского зерна по суше менее эффективным вариантом. Господин Кирби пообещал Украине, что США приложат максимум усилий для помощи в вывозе зерна.

Зерновая сделка была заключена между Россией, Украиной, Турцией и ООН летом 2022 года. Она предполагала вывоз украинского зерна по Черному морю и снятие препятствий для поставок российских удобрений и продовольствия. Действие зерновой сделки закончилось сегодня, 18 июля из-за невыполненных требований, которые предъявляла Россия.

О перспективах возобновления сделки — в материале «Ъ» «Зерновая разделка».

Леонид Уварчев

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