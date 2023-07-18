Исторический музей в Москве рассчитывает вернуться к приостановленным международным проектам

Государственный исторический музей (ГИМ) и часть его партнеров в Европе были вынуждены приостановить ряд совместных выставочных проектов, но в ГИМе рассчитывают к ним вернуться, рассказал директор ГИМа Алексей Левыкин в эксклюзивном интервью «Ъ».

По его словам, после падения железного занавеса в конце 1980-х имел место «пик интереса к тем собраниям, которые хранили в музеях России»: «Интерес, который был в Соединенных Штатах Америки, в Европе, выражался в том, что масштабные, мощные выставки посещали миллионы человек. Это сыграло очень большую роль и для развития культуры в Западной Европе и в Америке, и для нас, потому что мы получили возможность для организации ярких выставочных проектов на наших площадках, это был обмен».

После введения санкций против РФ этот обмен значительно сократился: «Ряд международных проектов с музеями Италии и Германии мы были вынуждены приостановить — например, очень яркий проект, который начинался с выставки графики Дюрера из собрания Пинакотеки Тозио Мартиненго в Брешии. Она стала одной из самых популярных выставок 2021 года в Москве,— рассказал Алексей Левыкин.— Следующим шагом должна была быть еще одна выставка в 2022 году — из музеев Генуи, но она не состоялась. Я надеюсь на реализацию этих проектов в будущем. Приостановка не была нашей волей или волей наших партнеров, это воля других людей, которые принимали политические решения об "отмене" российской культуры в мире. Но я думаю, что это пройдет. В любом случае занавес в данном случае опускаем не мы — его опускают перед нами, как, кстати, и после 1945 года, когда железный занавес опустили наши недавние союзники. Тогда подъема занавеса пришлось ждать где-то около 40 лет, но я думаю, что и в этот раз он снова поднимется. А мы и сейчас активно работаем: у нас очень хорошие контакты с музеями в Китае. Недавно состоялась моя встреча с послом Ирана: нам интересна культура этой страны. Есть Ближний Восток, есть Индия. Будем развивать эти направления. Конечно, это требует времени, оценки и выбора коллекций, которые будут интересны нашему зрителю, который успел получить хороший опыт, посещая ведущие музеи мира. Но мы будем стараться».

Господин Левыкин также рассказал, что посещаемость музейного комплекса восстанавливается после пандемии. Доля иностранных туристов в 2022 году снизилась с 25% до 1,5% на фоне военной операции и выросла до 2,6% в первой половине 2023 года.

Подробнее — в интервью Алексея Левыкина «Ъ» «"Непрерывный поступательный ход истории — вот это главный шедевр, который у нас есть"».