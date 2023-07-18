Исторический музей в Москве почти восстановил посещаемость после пандемии при снижении доли иностранцев до 2,6%

Посещаемость музейного комплекса Государственного исторического музея (ГИМ) в 2022 году составила более 800 тыс. человек, сообщил директор ГИМа Алексей Левыкин в эксклюзивном интервью «Ъ». По его словам, до пандемии коронавируса посещаемость музейного комплекса, в который кроме главного здания музея входят, в частности, Покровский собор, Музей Отечественной войны 1812 года и палаты Романовых в Зарядье, составляла около 1 млн человек в год. Доля иностранных посетителей снизилась с 25% до 1,5% в 2022 году и подросла до 2,6% в первой половине 2023 года.

Во время карантина музей был закрыт, но развивал онлайн-площадки — по словам Алексея Левыкина, многие пользователи после снятия ограничений пришли в музей, чтобы увидеть предметы коллекции. Директор Исторического музея отмечает, что посещаемость раньше имела сезонные пики и спады: «Например, в связи с проведением важных государственных мероприятий в апреле—мае посещаемость снижается… и нарастает в сентябре, когда москвичи возвращаются после летнего отдыха».

Но на фоне смены направления туристических потоков и роста внутреннего туризма «эта картина меняется»: «В прошлом году мы видели традиционный рост в декабре, накануне рождественских и новогодних праздников, в начале детских каникул. Но на этот раз эффект не пропал ни в конце января, ни в феврале, ни в марте. Это говорит о том, что растет общественный интерес к истории страны». В то же время доля зарубежных туристов значительно сократилась: если в 2019 году они составляли 25% всех посетителей, то в 2021 году на фоне пандемии их стало 4%, а в 2022 году в связи с началом СВО это число сократилось до 1,5%. В первом полугодии 2023 года иностранцы составили 2,6% посетителей.

Подробнее — в интервью Алексея Левыкина «Ъ» «"Непрерывный поступательный ход истории — вот это главный шедевр, который у нас есть"».