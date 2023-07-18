Российские музеи работают над комплектованием коллекций, посвященных СВО и новым территориям

Сотрудники Государственного исторического музея (ГИМ) есть в составе межмузейной рабочей группы, которая с весны 2022 года занимается сбором памятников на территории Донбасса и в зоне специальной военной операции (СВО), рассказал директор ГИМа Алексей Левыкин в эксклюзивном интервью «Ъ».

«Если говорить об освещении событий специальной военной операции, с весны 2022 года работает межмузейная рабочая группа, которая занимается сбором памятников,— сказал господин Левыкин.— В составе этой группы на Донбассе работают и сотрудники Государственного исторического музея. Такая работа традиционна для музея: в годы Первой мировой войны в музее существовал отдел, который также занимался комплектованием фондов предметами, связанными с событиями на фронте, военные материалы комплектовались и в годы Великой Отечественной войны. Благодаря этому сформированы уникальные мемориальные коллекции».

Господин Левыкин также рассказал, что посещаемость музейного комплекса восстанавливается после пандемии. Доля иностранных туристов в 2022 году снизилась с 25% до 1,5% на фоне военной операции и выросла до 2,6% в первой половине 2023 года.

Подробнее — в интервью Алексея Левыкина «Ъ» «"Непрерывный поступательный ход истории — вот это главный шедевр, который у нас есть"».