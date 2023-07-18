Историческому музею не хватает фондохранилищ

Коллекция Государственного исторического музея (ГИМ) превысила 5 млн единиц, рассказал директор ГИМа Алексей Левыкин в эксклюзивном интервью «Ъ». По его словам, музей испытывает нехватку помещений для хранения фондов

«Это наша боль, мы очень надеемся, что фондохранилище будет создано. Практически 95% коллекции Исторического музея хранится в центре Москвы. Во многом это осложняет его деятельность, затрудняет реставрационные процессы на архитектурных памятниках — а музеи нашего комплекса находятся только в архитектурных памятниках. Кроме того, этих пространств недостаточно для создания нормальных условий для хранения».

Помещения в центре города «должны служить в большей степени для работы с посетителями», говорит Алексей Левыкин, «а большое количество помещений, отданных под фонды, не дает возможности расширить экспозиционные пространства». Кроме того, необходимы помещения для «работы с постоянными посетителями»: «Чтобы люди возвращались, нужны мастер-классы, лекции, специальные программы и т. д., а для этого нужны дополнительные пространства». «Мы, конечно, мечтаем о том, чтобы Исторический музей обладал современными и функциональными помещениями, которые он мог бы использовать не только с точки зрения хранения своих огромных фондов, но и для создания экспозиции по истории XX века,— отмечает директор ГИМа.— Для этого есть все — нет только экспозиционного пространства. У нас потрясающая коллекция памятников русского стиля. Если Исторический музей получит новые помещения, мы ответим государству созданием новых экспозиций, посвященных истории и культуре России».

Подробнее — в интервью Алексея Левыкина «Ъ» «"Непрерывный поступательный ход истории — вот это главный шедевр, который у нас есть"».