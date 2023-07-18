Китай растет не спеша

Рост экономики КНР по итогам второго квартала оказался слабее ожиданий — показатель увеличился на 6,3% год к году, но к первому кварталу прирост составил всего 0,8%. На более медленное, чем предполагалось, восстановление китайской экономики указывают все основные макропоказатели — от промпроизводства до розничных продаж. При этом резкое ухудшение динамики экспорта скажется и на спросе на импортируемые в КНР промежуточные товары и сырье, отмечают эксперты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ng Han Guan / AP Фото: Ng Han Guan / AP

ВВП Китая по итогам второго квартала 2023 года в годовом выражении вырос на 6,3% против роста на 4,5% в первом, сообщило вчера Национальное бюро статистики КНР. Однако эта оценка оказалась ниже ожиданий аналитиков (7,3%). Отчасти она обусловлена более низкой базой второго квартала прошлого года, когда был введен локдаун в нескольких крупных китайских городах. Квартал к кварталу рост ВВП в апреле—июне оказался слабее, чем в первые три месяца года: 0,8% против 2,2%.

Отметим, что официальная цель по росту ВВП в этом году ниже, чем в прошлом — «около 5%» против «около 5,5%». Впрочем, фактический показатель роста прошлого года оказался сильно ниже ориентира, составив 3%. В начале года власти КНР сняли ограничения на въезд в страну, но быстрому восстановлению роста воспрепятствовало ослабление внешнего спроса — экспорт Китая за первое полугодие увеличился всего на 3,7%, импорт же упал на 0,1% (данные в юанях). В первом полугодии прошлого года прирост составлял 13,2% и 4,8% соответственно.

Опубликованная статистика капвложений зафиксировала сохранение высокого прироста инвестиций в инфраструктуру — за полгода они выросли на 7,2% (при падении вложений в недвижимость на 7,9% — такой спад является следствием политики властей страны по борьбе с «перегревом» этого рынка). Рост инвестиций в производство составил 6% год к году — в первом полугодии прошлого года показатель увеличился на 10,4%. Эти данные косвенно подтверждают планы правительства по стимулированию экономики, объявленные в марте на ежегодной сессии Всекитайского собрания народных представителей.

Данные отдельно за июнь также указывают на слабый рост экономики КНР — объем промпроизводства увеличился на 4,4% год к году (месяц к месяцу показатель вырос на 0,68%), при этом официальный PMI в промышленности по-прежнему остается ниже планки в 50 пунктов, отделяющей рост активности от ее спада (показатель составил 49 пунктов против 48,8 пункта в мае и 49,2 в апреле). В секторе услуг прирост в июне составил 6,8%, а розничные продажи выросли на 3,1% (месяц к месяцу на 0,23%). Экспорт в юанях в июне сократился на 8,3%, импорт же упал на 2,6%. При этом опубликованная на прошлой неделе внешнеторговая статистика КНР в долларах США свидетельствует о рекордном за последние три года падении китайского экспорта — он сократился на 12,4%, до $285,32 млрд, импорт же за месяц снизился на 6,8%, до $214,7 млрд.

Аналитики уже корректируют прогнозы роста экономики Китая по итогам года — JPMorgan ухудшил оценку до 5% с ожидавшихся ранее 5,5%. В Capital Economics, в свою очередь, отмечают более слабый рост капвложений в этом году и ждут эффекта от стимулирующих мер — они должны отразиться на дополнительной поддержке роста инвестиций в инфраструктуру и рынка недвижимости. Ослабление китайского экспорта оказывает влияние на рынки развивающихся стран — через снижение спроса на промежуточные товары и сырье, замечают эксперты.

Отметим, что данные Международного энергетического агентства (МЭА) уже зафиксировали сокращение российского экспорта нефти и нефтепродуктов в июне до 7,3 млн б/с — до самого низкого уровня с марта 2021 года. При этом поставки в Китай по сравнению с маем снизились с 2,4 млн до 2,2 млн б/с.

Татьяна Едовина