Фондовый рынок поспекулировал хлебом

Акции Новороссийского комбината хлебопродуктов стали первым бенефициаром выхода РФ из зерновой сделки. На торгах Московской биржи 17 июля их котировки выросли более чем на 43%, обновив исторические максимумы по стоимости и объему торгов. Но и в первом полугодии, то есть в условиях действия соглашения, компания показывала высокие операционные результаты — нынешний значительный скачок котировок эксперты считают спекулятивным и рискованным для биржевых игроков.

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На фоне в целом умеренных торгов на Московской бирже 17 июля ярко выделились акции Новороссийского комбината хлебопродуктов (НКХП). Их котировки выросли за основную сессию на 43% и достигли 1,1 тыс. руб., обновив исторический максимум, достигнутый в конце июня. Объем торгов также достиг рекорда за все время обращения акций на бирже, составив 2,25 млрд руб. Результат оказался выше, чем по «голубым фишкам» — акциям «Норильского никеля» и «Роснефти». Индекс биржи по итогам основной сессии вырос на 0,5%, до 2917,61 пункта. Объем торгов акциями из индекса составил чуть более 53 млрд руб.

Всплеск котировок НКХП произошел в самом начале торговой сессии, совпав с новостями об официальном выходе России из зерновой сделки. НКХП осуществляет перевалку зерновых культур на экспорт водным транспортом в черноморском бассейне, поясняет эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Евгений Калянов. На фоне новостей о том, что из украинских портов на Черном море зерно перевозиться не будет, инвесторы создали ралли в акциях НКХП, считает он.

Кроме НКХП, на российском фондовом рынке почти нет компаний, которые напрямую затрагивает сделка, добавляет стратег «Арикапитала» Сергей Суверов — кроме, возможно, производителей продовольствия, как «Русагро» и «Черкизово», для которых могут подешеветь корма на внутреннем рынке.

Рост котировок НКХП обусловлен комбинацией неплохих операционных показателей компании и благоприятных фундаментальных условий на рынке хранения, транспортировки и переработки зерна, уточняет независимый финансовый аналитик Андрей Бархота. В фундаментальном плане продление или прекращение зерновой сделки имеют умеренно положительное влияние на показатели эмитента, считает аналитик. Продление зерновой сделки, по его словам, влечет потенциал расширения объемов экспорта, тогда как ее прекращение — рост цен на зерно.

Согласно данным по МСФО, консолидированная выручка НКХП за 2022 год составила 4,96 млрд руб., чистая прибыль — 1,96 млрд руб. Согласно «Интерфаксу», ссылающемуся на данные НКХП, компания в первом полугодии 2023 года отгрузила на экспорт 3,83 млн тонн зерна. Этот результат почти в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом за прошлый год экспорт НКХП составил 4,6 млн тонн зерна.

При этом, по словам главного аналитика «Регблока» Анны Авакимян, как показала практика, эмитент устойчив к смене логистики и географии поставок. Период адаптации составляет не более двух-трех месяцев. Столь высокая адаптивность к санкциям и почти полуторакратный рост отгрузок вызывают интерес инвесторов, полагает она. Впрочем, замещение динамики может вызвать не только изменения формата зерновых контрактов, но и рост процентных ставок в РФ в ближайшем будущем, добавила Анна Авакимян.

По мнению господина Калянова, рост котировок «выглядит спекулятивным», и, учитывая, что бумаги НКХП имеют низкую ликвидность, игроки, участвующие в рискованной тенденции, «могут больше потерять, чем заработать». По его мнению, ожидать после отмены сделки «значительного повышения спроса на услуги портового перевалочного комплекса НКХП не стоит».

Между тем компания выиграла не только от срыва, но и от ожиданий сохранения соглашения.

В последние две недели большинство аналитиков прогнозировали продление сделки, что позволило бы НКХП поддерживать высокую динамику операционных индикаторов и обеспечить хороший дивидендный доход. Компания уже объявила о выплате дивидендов по итогам 2022 года (реестр был закрыт 12 апреля) в размере 14,62 руб. на акцию, что давало чуть больше 2% дивидендной доходности. Хорошие перспективы дивидендной доходности влекут интерес к бумагам НКХП со стороны инвесторов, признает господин Бархота, но потенциал роста «сдержанный».

Ксения Куликова