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Коммерсантъ FM
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Хуснуллин: рядом с поврежденной частью Крымского моста построят дублер в 250 метров

Вице-премьер Марат Хуснуллин сообщил, что, скорее всего, рядом с поврежденным пролетом Крымского моста придется построить временный 250-метровый мост. Восстановить двустороннее движение по одной стороне моста планируется к 15 сентября, по второй — к 1 ноября.

Марат Хуснуллин на совещании с Владимиром Путиным по видеоконференции

Марат Хуснуллин на совещании с Владимиром Путиным по видеоконференции

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Марат Хуснуллин на совещании с Владимиром Путиным по видеоконференции

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Будем работать по восстановлению второго пролета. Здесь не получается по технологии, поэтому скорее всего будем строить временный 250-метровый мост и большегрузными кранами будем поднимать пролеты»,— сказал журналистам господин Хуснуллин (цитата по «Интерфаксу»). По его словам, технология базово определена, проектировщики работают, а штабная структура собрана.

Вице-премьер также сообщил о принятии решений по организации движения по альтернативному маршруту через новые регионы. «Отменили комендантский час для круглосуточного движения, выставили дополнительные посты охраны. Выезд из Крыма и Ростовской области без проверки документов, при въезде максимально сокращен срок проверки»,— рассказал Марат Хуснуллин.

Как добраться до Крыма после перекрытия моста из-за атаки дронов

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По данным «Ъ», два взрыва под автомобильной частью Крымского моста были зарегистрированы дежурной частью подразделения Росгвардии, охраняющей объект, в 3:15 утра 17 июля.

После перекрытия автомобильного движения по Крымскому мосту из-за атаки украинских беспилотников добраться на полуостров можно по сухопутному коридору через новые регионы: от Ростова-на-Дону мимо Мариуполя, Бердянска и Мелитополя.

Подробнее о теракте читайте в публикации «Ъ» «Ночь прошла у взорванного моста».

Мария Федотова

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