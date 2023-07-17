Хуснуллин: рядом с поврежденной частью Крымского моста построят дублер в 250 метров

Вице-премьер Марат Хуснуллин сообщил, что, скорее всего, рядом с поврежденным пролетом Крымского моста придется построить временный 250-метровый мост. Восстановить двустороннее движение по одной стороне моста планируется к 15 сентября, по второй — к 1 ноября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Марат Хуснуллин на совещании с Владимиром Путиным по видеоконференции

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Марат Хуснуллин на совещании с Владимиром Путиным по видеоконференции

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Будем работать по восстановлению второго пролета. Здесь не получается по технологии, поэтому скорее всего будем строить временный 250-метровый мост и большегрузными кранами будем поднимать пролеты»,— сказал журналистам господин Хуснуллин (цитата по «Интерфаксу»). По его словам, технология базово определена, проектировщики работают, а штабная структура собрана.

Вице-премьер также сообщил о принятии решений по организации движения по альтернативному маршруту через новые регионы. «Отменили комендантский час для круглосуточного движения, выставили дополнительные посты охраны. Выезд из Крыма и Ростовской области без проверки документов, при въезде максимально сокращен срок проверки»,— рассказал Марат Хуснуллин.

По данным «Ъ», два взрыва под автомобильной частью Крымского моста были зарегистрированы дежурной частью подразделения Росгвардии, охраняющей объект, в 3:15 утра 17 июля.

После перекрытия автомобильного движения по Крымскому мосту из-за атаки украинских беспилотников добраться на полуостров можно по сухопутному коридору через новые регионы: от Ростова-на-Дону мимо Мариуполя, Бердянска и Мелитополя.

Подробнее о теракте читайте в публикации «Ъ» «Ночь прошла у взорванного моста».

Мария Федотова