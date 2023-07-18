DVA Group привлечет Avenue-Apart

DVA Group будет реализовывать свой первый проект сервисных апартаментов комфорт-класса на Московском шоссе под брендом Avenue-Apart. Соответствующее соглашение было подписано с управляющей компанией «МТЛ. Управление недвижимостью». Эксперты полагают, что партнерство с опытной УК будет выгодно как для девелопера, так и для частных инвесторов. Собственнику оно поможет активнее наращивать портфель, а инвесторам — минимизировать возможные риски.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Генеральный директор DVA Group Дмитрий Ходкевич

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Генеральный директор DVA Group Дмитрий Ходкевич

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

DVA Group и «МТЛ. Управление недвижимостью» подписали соглашение об управлении строящимся проектом сервисных апартаментов комфорт-класса. Новый комплекс будет работать под брендом «Авеню-апарт Пулково». Генеральный директор DVA Group Дмитрий Ходкевич подтвердил факт подписания договора. Партнер, генеральный директор «МТЛ. Управление недвижимостью» Николай Антонов отметил, что УК выступает в качестве управляющей компании полного цикла, с сопровождением сделок на всех этапах. Также в задачах — обеспечивать высокую доходность.

DVA Group (ООО «ДВА Групп») была зарегистрирована 5 июля 2022 года. Основной владелец и генеральный директор — бывший топ-менеджер ЛСР Дмитрий Ходкевич. Согласно данным «СПАРК-Интерфакс», его доля в обществе составляет 60%, еще по 20% у Михаила Колеснева и Руфины Федоровой. Как сообщал «Ъ-СПб» (см. «Ъ-СПб» от 03.05.2023), в мае 2023 года компания приобрела у ГК «ФСК Санкт-Петербург» 1,1 га земли на Московском шоссе, 13, в районе станции метро «Звездная». На площадке к 2026 году планируется построить апарт-отель из четырех корпусов на 960 номеров. Общая площадь комплекса составит 24 тыс. кв. м. Это первый проект застройщика. Эксперты оценили сделку по покупке площадке в 1 млрд рублей. Инвестиции в сам проект составят 3–3,6 млрд рублей. «МТЛ. Управление недвижимостью» создана в 2004 году, входит в ГК «Бестъ». Генеральный директор — Николай Антонов. Согласно сайту avenue-apart.ru, под этим брендом в Петербурге работает три апарт-отеля: на Васильевском острове, Петроградской стороне и площади Мужества.

По словам генерального директора сети отелей Vertical Юлии Шмидт, наличие УК с историей и успешным портфелем объектов, которые приносят высокую доходность инвесторам, обеспечит последующие продажи юнитов. «Девелопер в данном случае снимает с себя обязанность изучения нового сегмента бизнеса, который не является профильным. Такая ситуация характерна не только для Петербурга. Мы все чаще стали получать запросы из регионов о нашей франшизе Vertical, так как региональные девелоперы не умеют работать с подобными форматами. Они зарабатывают на строительстве и хотят привлекать недостающие компетенции у компаний, которые имеют уже опыт управления. Затраты на бренд несущественны, а сторонняя УК за счет выстроенных процессов снижает не только издержки, но всевозможные риски»,— комментирует госпожа Шмидт.

Как ранее сообщал «Ъ-СПб» (см. «Ъ-СПб» от 10.07.2023), за полгода 2023 года в продажу в Петербурге вышло 13 апарт-отелей. Всего в предложении на конец июня представлено 69 комплексов апартаментов общей площадью 793 тыс. кв. м, или 23 тыс. юнитов.

«Многие из игроков сейчас активно рассматривают другие регионы для расширения присутствия посредством франшиз. Франшиза позволяет управляющей компании более активно наращивать номерной фонд в управлении, а для девелопера это возможность привлечь в свой проект бренд, уже известный на рынке, а значит, обеспечить лояльность покупателей»,— отмечает Алина Базаева, руководитель департамента исследований Nikoliers в Санкт-Петербурге.

Алла Михеенко