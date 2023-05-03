Выходец из ЛСР заселяется в апарт-отель

Основанная бывшим топ-менеджером ЛСР Дмитрием Ходкевичем DVA Group приобрела у ГК «ФСК» площадку в Московском районе, где построит сервисные апартаменты. Инвестиции в строительство комплекса на 960 номеров могут составить до 3,5 млрд рублей. Для того чтобы пользоваться спросом у инвесторов, проекту необходимо отличаться от конкурентов и иметь гибкое ценообразование, полагают эксперты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Участники рынка полагают, что за землю у «Звездной» под строительство апарт-отеля Дмитрий Ходкевич мог отдать от 450 млн до 1 млрд рублей

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Участники рынка полагают, что за землю у «Звездной» под строительство апарт-отеля Дмитрий Ходкевич мог отдать от 450 млн до 1 млрд рублей

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

DVA Group приобрела 1,1 га земли на Московском шоссе, 13, в районе метро «Звездная». Об этом «Ъ-СПб» рассказали в девелоперской компании и в Rusland SP, которая выступила брокером сделки. В ФСК, которой ранее принадлежала эта площадка, подтвердили «Ъ-СПб» ее продажу. На участке DVA Group собирается построить апарт-отель из четырех корпусов на 960 номеров. Общая площадь комплекса составит 24 тыс. кв. м, его ввод намечен на 2026 год.

Это первый проект DVA Group, которая была основана в прошлом году Дмитрием Ходкевичем. Ранее он возглавлял «ЛСР. Недвижимость — Северо-Запад» (дочерняя структура ЛСР, которая занимается проектами в Санкт-Петербурге). Кроме апартаментов, DVA Group также планирует строить жилье бизнес- и комфорт-класса.

Участок на Московском шоссе было решено продать в рамках стратегии по диверсификации портфеля в Санкт-Петербурге, пояснили в ГК «ФСК». У группы уже есть несколько крупных проектов в сегменте апартаментов на местном рынке, стоит задача усилить блок жилой недвижимости, уточнил ее представитель. Партнер, руководитель отдела исследований и консалтинга IPG.Estate Валерий Трушин оценивает сделку в 450–550 млн рублей. Директор отдела продаж земли и девелоперских проектов Nikoliers Антон Орлов считает, что ее стоимость была выше — 1 млрд рублей.

Сейчас DVA Group активно смотрит новые участки под жилое строительство, говорят источники «Ъ-СПб». По их информации, девелопер, в частности, интересовался приобретением земли на улице Лабутина, 5. Но площадки под апартаменты в Петербурге можно купить по более выгодной цене, чем под жилье, отмечает гендиректор Объединения строителей Санкт-Петербурга Алексей Белоусов.

Новой компании зачастую проще взять для старта подготовленный проект, поскольку это позволяет максимально быстро привлечь проектное финансирование и выйти на стройку, объясняет управляющий партнер Rusland SP Андрей Бойков. Инвестиции в строительство апарт-отеля могут составить около 2,5 млрд рублей, полагает он. Руководитель проектов отдела инвестиций NF Group в Санкт-Петербурге Сергей Дуванов считает, что стоимость работ может достичь 3,5 млрд рублей.

Комплекс будет ориентирован на краткосрочное и долгосрочное проживание, а для управления им планируется привлечь профессионального оператора, пояснили в DVA Group. Сервисные апартаменты в Московском районе будут востребованы, поскольку здесь много студентов и людей, приезжающих по рабочим вопросам, уверен Дмитрий Ходкевич. Средняя стоимость апартаментов в этой локации составляет 248 тыс. рублей за «квадрат», тогда как жилье обойдется в 269 тыс. рублей, уточнил господин Орлов.

Сегмент апартаментов столкнулся со снижением объема продаж, но для качественных проектов по доступной цене остается потенциал, констатирует господин Трушин. Для этого продукта сформирован потребитель, а его доходность выше, чем у жилья, уверен господин Бойков. В условиях нестабильности инвесторы предпочитают приобретать юниты в уже готовых объектах, поэтому апарт-отелю необходимо отличаться от конкурентов и иметь гибкое ценообразование, подчеркивает заместитель регионального директора департамента консалтинга и аналитики NF Group Светлана Московченко.

В условиях роста внутреннего туризма объем поездок в Северную столицу будет расти, что обеспечит спрос на проживание в сервисных апартаментах, рассчитывает генеральный директор VALO Service Константин Сторожев. Кроме того, развитие этого формата стимулирует уход от владения недвижимостью к пользованию, добавляет он. По данным Nikolliers, в первом квартале 2023 года загрузка трех- и четырехзведных апарт-отелей составила 73% — против 49% в классических гостиницах.

Константин Куркин, Ольга Кантемирова