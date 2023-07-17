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Коммерсантъ FM
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Израиль признал суверенитет Марокко над Западной Сахарой

Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху направил марокканскому королю Мухаммеду VI письмо, в котором уведомил о решении своей страны «признать суверенитет Марокко над территорией Западной Сахары». Об этом сообщило в понедельник информационное агентство «Магриб Араб Пресс».

Ранее также стало известно, что впервые был назначен военный атташе Израиля в Марокко. Им стал полковник Шарон Итах из Службы тыла, чья семья — выходцы из Марокко. Ранее военнослужащие Армии обороны Израиля также впервые принимали участие в военных учениях «Африканский лев 2023» в Марокко.

Напомним, что Израиль договорился о нормализации дипломатических отношений с Марокко в декабре 2020 года, вслед за аналогичным процессом с ОАЭ и Бахрейном.

Западная Сахара — один из принципиальных моментов для Марокко. Рабат считает Западную Сахару своей неотъемлемой частью и допускает лишь предоставление ей широкой автономии в составе королевства.

Независимости Западной Сахары добивается созданный в середине 1970-х годов Фронт ПОЛИСАРИО при поддержке Алжира. Активные боевые действия были прекращены в 1991 году, но проблема до сих пор не урегулирована. С июня 2007 года Марокко и Фронт ПОЛИСАРИО провели четыре раунда переговоров, однако все они завершились безрезультатно. В последнее время помощь ПОЛИСАРИО оказывает через шиитское движение «Хезболла».

И Иран, и «Хезболла» — главные враги Израиля на Ближнем Востоке. В последнее время обе страны пытаются расширить свое влияние в Африке. На прошлой неделе Африку посетили как президент Ирана Эбрахим Раиси и глава МИД Ирана Эли Коэн.

Подробнее о визите президента Ирана — в материале «Тегаран погнался за Африкой».

Марианна Беленькая

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