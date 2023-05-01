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Пловчика Анастасия Кирпичникова объявила о смене спортивного гражданства на французское

Чемпионка Европы по плаванию на короткой воде Анастасия Кирпичникова сменила спортивное гражданство с российского на французское. Об этом она сообщила в своих соцсетях.

«Рада объявить о важном изменении, которое заключается в моей натурализации как француженки. Спасибо этой стране, которая приняла меня четыре с половиной года назад. Я горжусь тем, что будут представлять Францию на следующем чемпионате мира»,— написала Анастасия Кирпичникова в Instagram (принадлежит Meta, признана в РФ экстремистской и запрещена).

Анастасия Кирпичникова выиграла три золотых медали на чемпионате Европы на короткой воде 2021 года в Казани. В том же году она завоевала серебро на чемпионате мира на короткой воде в Абу-Даби. Она также принимала участие в олимпийских играх в Токио 2020 года в плавании в бассейне и открытой воде.

Кирпичникова живет во Франции несколько лет. Последние два сезона она не выступала за сборную России. Ранее о ее решении сменить спортивное гражданство сообщал глава Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников.

Олеся Павленко

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