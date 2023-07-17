Туристы ищут объездные пути

Автомобильное движение по Крымскому мосту могут запустить до конца дня. В правительстве сообщили, что решение должны принять в течение вечера. Удар по мосту был нанесен около 3:00, сообщили в Национальном антитеррористическом комитете. По их версии, это сделали два украинских беспилотных надводных аппарата. В результате повреждено дорожное полотно. После атаки погибла семейная пара из Белгородской области, которая в это время проезжала на автомобиле по мосту. Их несовершеннолетняя дочь госпитализирована с закрытой черепно-мозговой травмой. Взрыв на Крымском мосту признали терактом, возбуждено уголовное дело.

Сообщение по железной дороге между тем уже возобновили. Однако автомобилистам рекомендуют добираться на полуостров по северному побережью Азовского моря. Полностью же сроки восстановления Крымского моста станут известны к вечеру, сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин:

«Принят ряд решений по организации проезда по новым территориям, ускоренный проход через границу без проверки, быстрая проверка документов при въезде в Ростовскую область, возможность движения круглосуточно, для чего дополнительно будут приняты меры безопасности. Железнодорожная часть моста полноценно работает и перевозит пассажиров и грузы. Строители занимаются обследованием моста, к вечеру будет понятна ситуация по срокам и возможности его восстановления».

В Службе безопасности Украины заявили, что раскроют детали атаки на Крымский мост «после победы в войне». Официального подтверждения причастности украинских силовых структур при этом не было. Как уточнили в Минтрансе Крыма, паромная переправа через Керченский пролив работает только для грузового транспорта. Водители легковых автомобилей вынуждены добираться на полуостров в объезд. Так, в частности, поступил житель Казани Артур, который вместе с семьей путешествует в Евпаторию:

«В полночь выехали из Краснодара, планировали проехать мост в 4:00, когда не будет пробки, но она там была. Доехали до Тамани, прошла первая пожарная, за ней скорая помощь и машина реанимации. Стало понятно, что что-то случилось. Посмотрели в интернете, узнали, что на Крымском мосту ЧП. Потом в сети узнали, что всех разворачивают. Доехали до развязки, там стоял пост ГИБДД, и машины отправляли уже на Тамань.

Все спрашивали, что случилось. Сотрудники ГИБДД отвечали, что ничего не знают, но на мосту ЧП. На вопрос, работает ли паром, нам тоже не ответили. Поэтому приняли решение ехать в объезд по альтернативному пути: вернуться в Таганрог, там встать на ночлег, потому что на пути действует комендантский час. Общался с дальнобойщиками, они говорят, что дорога там хорошая.

Возвращаться в Анапу или в Новороссийск не хочется, там слишком много людей. Большинство из тех, кого развернули, говорили, что отправятся именно в Краснодарский край. А там и так все жилье забронировано, и сейчас нахлынет поток людей. Отказаться от отпуска в Крыму? Мы проехали 2,6 тыс. км, чтобы развернуться назад? Нет».

При этом, как заявил глава ДНР Денис Пушилин, комендантский час временно отменят. Впрочем, автомобилистов, вероятно, ждут многочасовые пробки. По крайней мере, это касается тех россиян, которые выезжают из Крыма через Северное Приазовье. Затор в Херсонской области уже превышает 5 км. С такими проблемами, в частности, столкнулся житель Подмосковья Алексей Уткин:

«На первом погранпереходе простояли в пробке больше двух часов. Въехав на территории, проехав около Новоалексеевки еще один блокпост, мы простояли час. ПДД не соблюдается ни в коем разе: многие лезут со встречной полосы, со встречной обочины. Никаких сотрудников ДПС здесь нет, военные колонны подрезают автомобили. Больше стоим, чем едем. Заехали на одну из первых заправок, но возникла проблема с оплатой по банковской карте, потому что у них в данный момент не было связи, интернета. Навигатор пишет, что мы доберемся до Таганрога в 2:30, но это время постоянно смещается. Из-за того, что стоим, уже отстаем от запланированного графика больше чем на два часа».

В Российском союзе туриндустрии заявили, что не замечают отмены туров. Впрочем, на местах ситуация иная, рассказал “Ъ FM” управляющий комплексом «Морская феерия» в Севастополе Максим Базурин. Многие туристы, по его словам, готовы отказаться от поездки в Крым. Тем более что и объездной путь по северному побережью Азовского моря небезопасен из-за военных действий, отмечает собеседник “Ъ FM”:

«С утра я занимаюсь тем, что принимаю отмены броней. Некоторые гости сообщают, что не приедут, уже находясь в поезде. Иногда у меня получается убеждать их не сходить посреди дороги и не возвращаться назад. Будет ли Союз туриндустрии компенсировать убытки? Может быть. Но возместят средства, скорее всего, только сертифицированным гостиницам. А среди всего объема мест размещения таких 20-30%. В основном люди едут в гостевые дома, на квартиры — в те места, которые работают официально, платят налоги, но они не являются сертифицированными местами размещения, со звездностью. Каким образом им будут компенсировать, никто не знает. Думаю, что 70-80% отменят свои отпуска на ближайшее время».

8 октября 2022 года в результате подрыва на Крымском мосту обрушилось около 250 метров дорожного полотна. Пять человек погибли. На полное восстановление автомобильного и железнодорожного сообщения потребовалось около полугода.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Александр Рассохин