Пилот упавшего в Ейский лиман Су-25 погиб

Пилот упавшего в Ейский лиман — залив на северо-востоке Азовского моря — штурмовика Су-25 погиб, сообщил глава Ейского района Роман Бублик. Летчика удалось достать из воды, его попытались реанимировать, но безуспешно, сообщает Telegram-канал «112». По информации Telegram-канала Mash, он запутался в стропах парашюта и наглотался воды.

Информация о падении самолета поступила в единую диспетчерскую службу около 15:00 мск. Разрушений в результате ЧП нет, сообщили в штабе. Telegram-канал Baza сообщал, что в месте падения самолета мелко, штурмовик не ушел на глубину.

Инцидент произошел при выполнении учебно-тренировочного полета над акваторией Азовского моря, сообщили в Южном военном округе. Предварительная причина крушения Су-25 — отказ двигателя. Господин Бублик от имени жителей Ейского района выразил соболезнования близким погибшего.

Штурмовик Су-25 предназначен для поддержки сухопутных войск над полем боя при прямой видимости цели.

Мария Федотова