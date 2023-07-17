В Ейский лиман упал штурмовик Су-25

В Ейский лиман — залив на северо-востоке Азовского моря — упал штурмовик Су-25. Пилот катапультировался, ему оказывают помощь спасатели, сообщается в Telegram-канале оперативного штаба Краснодарского края.

Сообщение о падении самолета поступило в единую диспетчерскую службу около 15:00 мск. «Жертв и разрушений в результате происшествия нет»,— отмечается в сообщении штаба. Причины падения сейчас выясняют сотрудники спецслужб и Минобороны.

Telegram-канал Baza сообщает, что в месте падения самолета мелко, штурмовик не ушел на глубину, летчика удалось спасти. Его состояние оценивается как тяжелое. Собеседник ТАСС в экстренных службах так описал работу спасателей с выжившим: «Пилота откачивают».

Штурмовик Су-25 предназначен для поддержки сухопутных войск над полем боя при прямой видимости цели, а также уничтожения объектов с заданными координатами круглосуточно в любых метеоусловиях.

Мария Федотова; Анна Перова, Краснодар