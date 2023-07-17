Минфин: средняя цена Urals за месяц составила $58,03

С 15 июня по 14 июля средняя цена на нефть Urals составила $58,03 за баррель, или $423,6 за т, сообщает Минфин РФ. North Sea Dated (Brent) за этот период стоила $76,05.

В июне Urals стоила $55,28, Brent — $74,71, в мае за Urals давали $53,34, за Brent — $75,52. Средняя цена Urals в январе—июне 2023 года составляла $52,17 за баррель, в январе—июне 2022-го — $84,09.

Urals — российская марка экспортной нефтяной смеси. Brent — сорт нефти, добываемой в Северном море.

С 1 августа экспортная пошлина на нефть в РФ повысится на $1,3 и составит $16,9 за т.

В конце 2022 года на фоне введенных санкций изменилась методология расчета котировки Urals. Поскольку официально Urals перестала поступать в Европу, то у агентства Argus не будет возможности собрать информацию о сделках на базисах CIF (c учетом фрахта и страховки). Агентство запустило котировки на базисах FOB (когда продавец несет лишь часть расходов по транспортировке и страхованию) в российских портах Приморск (Балтика) и Новороссийск (Черное море), на этой базе будет рассчитывать котировки CIF для Роттердама и Аугусты путем прибавления расчетного фрахта и страховки.

О ситуации с экспортом читайте в публикации «Ъ» «А вас, Urals, я попрошу остаться».

Мария Федотова