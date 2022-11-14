Нефтяной экспорт поддался FOBии

Вступление в силу эмбарго ЕС на российскую нефть в декабре заставило агентство Argus кардинально пересмотреть методику оценки стоимости Urals, исходя из которой правительство РФ ежемесячно взимает нефтяные налоги. Вместо котировок в портах назначения (CIF Роттердам и Аугуста) Argus будет получать котировку FOB в российских портах, а значение котировки CIF (c учетом фрахта и страховки) будет определяться расчетно. В Минфине заявили “Ъ”, что пока будут использовать расчетную котировку CIF, при этом в первом квартале 2023 года намерены обсудить «целесообразность перехода на использование других котировок». По мнению аналитиков, существенно влияние на размер налогов изменение методики не окажет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

В Минфине “Ъ” рассказали, что намерены в 2023 году использовать существующую котировку Urals на базисе CIF Роттердам и Аугуста (Сицилия) для расчета налогов, несмотря на вступление в силу эмбарго ЕС на российскую нефть. Таким образом, для определения уровня НДПИ, НДД, экспортной пошлины на нефть и обратного акциза на нефть для НПЗ будет использоваться «расчетная» котировка ценового агентства Argus на основе европейского рынка, хотя российская нефть туда официально почти не будет поставляться (кроме Венгрии и Болгарии, у которых есть исключения).

Argus 10 ноября опубликовал новую методологию расчета котировки Urals. Поскольку официально Urals перестанет поступать в Европу, то у Argus не будет возможности собрать информацию о сделках на базисах CIF, чтобы сформировать котировку. Теперь агентство запустило котировки на базисах FOB в российских портах Приморск (Балтика) и Новороссийск (Черное море), и на этой базе будет рассчитывать котировки CIF для Роттердама и Аугусты путем прибавления расчетного фрахта и страховки.

В Минфине пояснили “Ъ”, что «котировка CIF существует и продолжает публиковаться Argus», в 2023 году ее использование будет продолжено. При этом Минфин, Минэнерго, Минэкономики и нефтяники в первом квартале 2023 года обсудят целесообразность перехода на использование других котировок, уточнили в министерстве, отметив, что «сохранность и стабильность налоговых и таможенных доходов — это приоритет в будущей работе». В Argus и Минэкономики от комментариев отказались.

Власти РФ еще весной обсуждали альтернативы на случай отказа Argus от предоставления котировок вследствие санкций, как уже поступили Bloomberg и Reuters. В частности, рассматривалось использование индексов биржи СПбМТСБ.

В СПбМТСБ сообщили “Ъ”, что биржа создала и в тестовом режиме рассчитала национальный индекс экспортной нефти на базе данных о внебиржевых сделках. «Методика его расчета, в отличие от методик зарубежных ценовых агентств, базируется на достоверной и документально подтвержденной информации о реально заключаемых сделках, а не на субъективных опросных данных. Кроме того, база расчета значительно превосходит существующие аналоги зарубежных ценовых агентств и покрывает более двух третей объемов экспорта. Например, в августе база расчета составила 9,2 млн тонн (290 товарных партий), в сентябре — 9,5 млн тонн (319 партий)»,— заявили в СПбМТСБ. Там добавили, что в ближайшее время направят методику расчета индекса на рассмотрение в ЦБ и правительство.

В январе на ЕС приходилось 85% от общего объема морского экспорта нефти из РФ, но уже в сентябре эта доля упала до менее 25%, в то время как на Индию пришлось 40%, Турцию — 21%, отмечает Argus. Основную долю поставок в ЕС, по данным агентства, составляли отгрузки по долгосрочным контрактам, заключенным до 4 июня (когда в ЕС было принято решение об эмбарго), а также поставки для НПЗ ЛУКОЙЛа в Европе.

Argus запустил котировки Urals Primorsk и Urals Novorossiysk с октября, отмечает замглавы экономического департамента Института энергетики и финансов Сергей Кондратьев. Но раньше они были расчетными, базируясь на котировках CIF в Роттердаме и Аугусте (из них вычитались фрахт и страховка), а теперь стали «реальным», базируясь на опросе участников рынка.

По мнению господина Кондратьева, изменение расчета котировки CIF не окажет существенного влияния на размер нефтяных налогов. Если же Минфин решит перейти на котировки FOB, потребуется изменение формул НДПИ, экспортной пошлины и других налогов, чтобы не возникло выпадающих доходов бюджета. Проблема, говорит эксперт, может возникнуть, если Argus в принципе откажется давать котировку на российскую нефть, но такого не происходило даже в случае иранской нефти.

Дмитрий Козлов