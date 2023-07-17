Мэру Воронежа направлен проект концессии по обновлению набережной от «Дельфина» до водолазной школы

Проект концессии набережной от парка «Дельфин» до водолазной школы ДОСААФ направлен мэру Воронежа Вадиму Кстенину. Об этом сообщила консалтинговая компания Fortoff, занимавшаяся разработкой документации по заказу потенциального концессионера Эдуарда Толоконникова. Утверждается, что предложение должно быть рассмотрено профильными управлениями городской администрации в течение 30 дней.

Представители компании рассказали, что за «несколько месяцев» разработали концепцию благоустройства набережной, рассчитали технико-экономические показатели всех планируемых объектов, финансовую модель, отработали риски и прогнозы их минимизации.

Предмет потенциального соглашения между господином Толоконниковым и мэрией — участок площадью около 10 га. По оценкам бизнесмена, в благоустройство понадобится вложить примерно 220 млн руб. За эту сумму в течение трех лет планируется создать пирс, бассейны, глэмпинги, беседки и зону барбекю. Господин Толоконников рассчитывает, что вложения окупятся в течение шести лет за счет использования указанных объектов. Концессия набережной может завершиться в 2045 году.

Подробнее о проекте читайте в материале «Ъ-Черноземье» «“Дельфину” благоустраивают хвост».

Алина Морозова

Читайте нас в Telegram и во ВКонтакте