Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Роспотребнадзор усилил контроль за рейсами из Египта из-за неизвестной болезни

Роспотребнадзор усилил санитарно-карантинный контроль за рейсами, прибывающими из Египта, из-за случаев выявленного там неизвестного заболевания. В ведомстве заявили, что симптомы болезни схожи с лихорадкой Денге. Роспотребнадзор сотрудничает с египетской стороной и международными организациями для получения сведений о природе заболевания и рисках его распространения.

«Роспотребнадзор напоминает туристам, планирующим свой отдых в Египте, о необходимости соблюдать меры предосторожности — носить одежду, максимально закрывающую кожные покровы, применять средства, отпугивающие и уничтожающие насекомых (репелленты и инсектициды), в помещениях — засетчивать окна и двери»,— говорится в пресс-релизе ведомства, опубликованном в Telegram.

Минздрав Египта сегодня, 17 июля, сообщил о случаях неизвестного заболевания, зафиксированных в деревне Эль-Аликат. Она находится в провинции Кена, расположенной к югу от Каира. В числе симптомов — высокая температура, ломота в костях, рвота и головокружение. По данным местных СМИ, на недомогание пожаловались от 200 до 1 тыс. жителей деревни. В населенный пункт отправили около 50 машин с медиками, там взяли пробы питьевой воды.

Лаура Кеффер

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...