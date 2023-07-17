Роспотребнадзор усилил контроль за рейсами из Египта из-за неизвестной болезни

Роспотребнадзор усилил санитарно-карантинный контроль за рейсами, прибывающими из Египта, из-за случаев выявленного там неизвестного заболевания. В ведомстве заявили, что симптомы болезни схожи с лихорадкой Денге. Роспотребнадзор сотрудничает с египетской стороной и международными организациями для получения сведений о природе заболевания и рисках его распространения.

«Роспотребнадзор напоминает туристам, планирующим свой отдых в Египте, о необходимости соблюдать меры предосторожности — носить одежду, максимально закрывающую кожные покровы, применять средства, отпугивающие и уничтожающие насекомых (репелленты и инсектициды), в помещениях — засетчивать окна и двери»,— говорится в пресс-релизе ведомства, опубликованном в Telegram.

Минздрав Египта сегодня, 17 июля, сообщил о случаях неизвестного заболевания, зафиксированных в деревне Эль-Аликат. Она находится в провинции Кена, расположенной к югу от Каира. В числе симптомов — высокая температура, ломота в костях, рвота и головокружение. По данным местных СМИ, на недомогание пожаловались от 200 до 1 тыс. жителей деревни. В населенный пункт отправили около 50 машин с медиками, там взяли пробы питьевой воды.

Лаура Кеффер