Минздрав Египта заявил о случаях неизвестного заболевания в деревне Эль-Аликат

У жителей египетской деревни Эль-Аликат выявили симптомы неизвестного заболевания, сообщил Минздрав Египта. В числе симптомов он назвал высокую температуру, ломоту в костях, рвоту и головокружение. Пока никто госпитализирован не был.

Деревня находится в провинции Кена, расположенной к югу от Каира. По данным местных СМИ, на симптомы неустановленной болезни жалуются от 200 до 1 тыс. жителей деревни. В населенный пункт отправили около 50 машин с медиками, там взяли пробы питьевой воды.

Для изучения жалоб были направлены бригады по оказанию профилактической и медицинской помощи и эпидемиологического надзора, у пациентов были взяты анализы, сообщил египетский Минздрав в Facebook (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Лаура Кеффер