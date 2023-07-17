«Зенит» объявил о переходе Марио Фернандеса в команду

Санкт-петербургский футбольный клуб «Зенит» подписал контракт с бывшим защитником московского ЦСКА и сборной России Марио Фернандесом. Соглашение рассчитано на один год с возможностью продления на один сезон, говорится в пресс-релизе клуба. Сумма и другие подробности не приводятся.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

В апреле Фернандес расторг контракт с бразильским «Интернасьоналом», за который играл с декабря 2022 года, он перешел в клуб на правах аренды. Арендное соглашение было рассчитано до конца 2023 года. «Ъ-СПб» писал, что Фернандес может перейти в «Зенит» в статусе свободного агента, а команда выплатит «Интернасьоналу» около €360 тыс.

У Марио Фернандеса есть российское гражданство. Он провел 33 матча в составе сборной России, в том числе дошел с ней до четвертьфинала домашнего чемпионата мира.

Лаура Кеффер